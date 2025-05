El día que Gladys "La Bomba Tucumana" reveló el duro momento de su pareja: "Cansado de sufrir"

A medida que avanzaba la nota recordó uno de los momentos más difíciles de la relación, cuando Luciano, devastado por el avance de la enfermedad, decidió alejarse de ella para no ser una carga: “El doctor que lo atendía medio que le dijo ‘andá a morirte a tu casa’. Y él dijo ‘esta chica no se merece nada de lo que estoy viviendo’”.

Sus palabras reflejaron no solo la desesperanza del joven, sino también su profundo amor por Gladys, al querer evitarle más sufrimiento.

El episodio marcó un quiebre en su vínculo, que hasta entonces había sido incondicional. La decisión de Luciano se produjo luego de que fuera diagnosticado por segunda vez con un tumor de ocho kilos. “No quería que lo viera pasando por una quimio. Cuando volví de una gira, él ya se había ido y se había llevado sus cosas. Estuvimos separados cuatro meses”, reveló Gladys, aún conmovida por la dureza de aquel momento.

A pesar de la distancia, Gladys no se resignó y confesó que vivió ese tiempo con un dolor profundo. En su desesperación, recurrió a la fe y a su amor para sostenerse y encontrar una forma de volver a su lado: “Le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado. Que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo”, expresó, dejando en claro la entrega total con la que enfrentó la enfermedad junto a su pareja.

Luciano Ojeda falleció este sábado a los 38 años, según confirmó su hermano y replicaron allegados y periodistas del espectáculo. La noticia causó una profunda conmoción en el entorno de la artista, quien lo acompañó incansablemente hasta el último momento, convirtiéndose en su principal sostén durante los años más difíciles de su vida.