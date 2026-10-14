Blade Runner: así es el nuevo adelanto de la nueva serie

Durante la última jornada del concurrido encuentro pop en la Comic Con de Nueva York, la plataforma de streaming Prime Video dio a conocer importantes novedades sobre "Blade Runner 2099". En el marco de un concurrido panel, la compañía presentó el nuevo tráiler oficial y el afiche promocional de la esperada ficción distópica. La fecha de lanzamiento quedó pautada de forma exclusiva para el próximo 25 de noviembre, día en que sus ocho episodios estarán disponibles en forma simultánea para más de 240 países y territorios globales.