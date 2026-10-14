Blade Runner: así es el nuevo adelanto de la nueva serie
Durante la Nueva York Comic Con, Prime Video estrenó el nuevo tráiler de la aclamada serie limitada. Conocé todos los detalles.
Durante la última jornada del concurrido encuentro pop en la Comic Con de Nueva York, la plataforma de streaming Prime Video dio a conocer importantes novedades sobre "Blade Runner 2099". En el marco de un concurrido panel, la compañía presentó el nuevo tráiler oficial y el afiche promocional de la esperada ficción distópica. La fecha de lanzamiento quedó pautada de forma exclusiva para el próximo 25 de noviembre, día en que sus ocho episodios estarán disponibles en forma simultánea para más de 240 países y territorios globales.
La presentación en el escenario contó con la participación estelar de las actrices Michelle Yeoh y Hunter Schafer, quienes estuvieron acompañadas por los integrantes del elenco Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham. Junto a ellos, la creadora, showrunner y productora ejecutiva Silka Luisa, a la par de los productores ejecutivos Andrew Kosove y Broderick Johnson, encabezaron una charla enfocada en guiar a los fanáticos a través de las claves del universo futurista.
La historia se sitúa exactamente cincuenta años después de los acontecimientos mostrados en el largometraje "Blade Runner 2049". En este nuevo escenario, la ciudad de Los Ángeles ha experimentado un renacimiento que no fue obra de la raza humana. La trama central sigue los pasos de Cora, una fugitiva que en su intento desesperado por dejar atrás la huida constante adopta una identidad definitiva: la de una cazadora de androides o blade runner.
En su camino, la protagonista se ve forzada a pactar una alianza con Olwen, un replicante al que le restan apenas días de vida. Juntos emprenden la persecución de un prófugo que custodia un secreto capaz de provocar el colapso definitivo de la frágil metrópoli.
El reparto principal reúne a figuras internacionales como Michelle Yeoh y Hunter Schafer junto a Dimitri Abold, recordado por su labor en "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", y Lewis Gribben, de "Somewhere Boy". A su vez, la nómina de participaciones recurrentes incluye intérpretes como Katelyn Rose Downey de "The Nun II", Daniel Rigby de "Renegade Nell", Johnny Harris de "A Gentleman in Moscow", Amy Lennox de "Only Child", Sheila Atim de "The Woman King", Matthew Needham de "House of the Dragon", Tom Burke de "Furiosa" y Maurizio Lombardi de "Ripley".
Detrás de cámaras, Silka Luisa ejerce el rol de showrunner y creadora, compartiendo la producción ejecutiva con el célebre realizador Ridley Scott. El equipo de productores se completa con Andrew Kosove, Broderick Johnson y Ben Roberts de Alcon Entertainment, Steven Johnson, David W. Zucker y Clayton Krueger de Scott Free Productions, junto a Tom Spezialy, Richard Sharkey, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Tim Gable e Isa Dick Hackett. Por su parte, Jonathan van Tulleken, reconocido por su trabajo en "Shogun", dirigió los primeros dos episodios y se desempeñó como productor ejecutivo, mientras que Steven Johnson participó en calidad de coproductor ejecutivo.
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