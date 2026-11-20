Asimismo, la conversación abordó los códigos no escritos de la convivencia bajo presión y el peso de la revancha dentro de la competencia. Pettinato analizó hasta qué punto la venganza funciona como un motor estratégico en el certamen, donde cada ataque cómico recibido despierta de inmediato la necesidad de devolver el golpe con mayor intensidad para desestabilizar al oponente.

Por último, el participante se detuvo en uno de los momentos más comentados de su estadía en el reality y adelantó qué fue lo que ocurrió exactamente con Mica Suárez. Con humor y complicidad, relató cómo se gestó ese cruce dentro de la dinámica del juego, dejando entrever la química y la tensión cómica que ambos protagonizaron frente a las cámaras.

Con anécdotas desopilantes, confesiones sin filtro y la adrenalina todavía latente tras la experiencia, Homero Pettinato dejó en claro que su paso por esta tercera temporada de LOL: Argentina promete regalar algunos de los momentos más memorables e impredecibles de toda la competencia.