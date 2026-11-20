El vértigo de jugar al límite del humor: mano a mano con Homero Pettinato por el estreno de "LOL: Argentina"
El humorista habló en exclusiva con minutouno.com y reveló detalles de cómo fue aguantar la risa durante seis horas. Los detalles.
La comedia argentina vuelve a encerrarse bajo llave en el experimento más desopilante e implacable de la pantalla. En la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, que ya está disponible en Prime Video, diez de las figuras más filosas del humor nacional compiten durante seis horas para hacer reír a sus rivales sin soltar una sola carcajada.
Con la incorporación de Marcelo Tinelli como nuevo conductor del ciclo, cada participante deberá apelar a su ingenio, temple y resistencia para evitar la eliminación y quedarse con el trofeo de la edición.
Dentro de este elenco exuberante y divertido, Homero Pettinato se suma como una de las apuestas más frescas e impredecibles de la casa. Con su estilo ácido, su rapidez para el absurdo y esa mezcla única de desparpajo e ironía que lo caracteriza, el conductor y humorista aceptó el desafío de medir su capacidad de aguante frente a colegas dispuestos a todo con tal de quebrarlo.
En una charla exclusiva con minutouno.com, Pettinato repasó las sensaciones de haber atravesado esta prueba extrema, confesó cuáles fueron sus mayores temores al cruzar la puerta del certamen y adelantó algunos de los cruces más picantes que marcaron su paso por el juego.
La entrevista completa con Homero Pettinato
Durante el mano a mano, el humorista se sinceró sobre el vértigo previo a ingresar a la casa y reveló si sentía miedo al enfrentarse cara a cara con los comediantes convocados para esta temporada. En ese sentido, señaló quién fue el rival que resultó más difícil y letal para mantener su compostura, explicando cómo el estilo particular de ese compañero lo puso contra las cuerdas y lo obligó a extremar sus recursos para no caer en la tentación de la risa.
Asimismo, la conversación abordó los códigos no escritos de la convivencia bajo presión y el peso de la revancha dentro de la competencia. Pettinato analizó hasta qué punto la venganza funciona como un motor estratégico en el certamen, donde cada ataque cómico recibido despierta de inmediato la necesidad de devolver el golpe con mayor intensidad para desestabilizar al oponente.
Por último, el participante se detuvo en uno de los momentos más comentados de su estadía en el reality y adelantó qué fue lo que ocurrió exactamente con Mica Suárez. Con humor y complicidad, relató cómo se gestó ese cruce dentro de la dinámica del juego, dejando entrever la química y la tensión cómica que ambos protagonizaron frente a las cámaras.
Con anécdotas desopilantes, confesiones sin filtro y la adrenalina todavía latente tras la experiencia, Homero Pettinato dejó en claro que su paso por esta tercera temporada de LOL: Argentina promete regalar algunos de los momentos más memorables e impredecibles de toda la competencia.
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