Blade Runner 2099: Michelle Yeohy Hunter Schafer revelaron detalles inéditos de la serie
La franquicia creada por Ridley Scott regresó con una nueva serie ambientada cincuenta años después de Blade Runner 2049. Los detalles.
Medio siglo después de los ecos melancólicos de Blade Runner 2049, la lluvia ácida y los neones vuelven a iluminar un mundo donde las reglas del poder han cambiado por completo. En Blade Runner 2099, la esperada serie de ocho episodios que ya se encuentra disponible en Prime Video y está encabezada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, los replicantes han tomado el control del tablero social, invirtiendo las jerarquías históricas de la franquicia: ahora son los seres humanos quienes viven bajo la sombra de la persecución.
A lo largo de esta nueva entrega —creada y liderada por Silka Luisa como showrunner, con Jonathan van Tulleken en la dirección de los dos primeros capítulos y el respaldo ejecutivo de Ridley Scott—, la trama sigue a Cora (Schafer), una fugitiva desesperada por borrar sus huellas que adopta la identidad de una Blade Runner. Su destino se entrelaza con el de Olwen (Yeoh), una replicante que transita sus últimos días de vida mientras ambas emprenden la cacería de un prófugo cuya verdad amenaza con hacer estallar el frágil equilibrio de la metrópoli.
En una conferencia de prensa internacional de la que participó minutouno.com, ambas protagonistas analizaron el peso filosófico de la saga, el vértigo de habitar identidades rotas y la vigencia inquietante de la ciencia ficción frente a las crisis del presente.
El peso de un mito y el espejo del presente
Para Michelle Yeoh, cuya memoria cinematográfica guarda intacto el impacto del clásico fundacional de Ridley Scott, el género nunca funcionó como una mera vía de escape estético, sino como una advertencia urgente sobre nuestra propia condición. "La ciencia ficción tuvo un impacto enorme en mí, tanto como persona como actriz, porque uno se pregunta: ¿así será nuestro futuro? No parece algo tan lejano que no pueda estar sucediendo ahora mismo", confesó la ganadora del Oscar, subrayando que el verdadero corazón de la franquicia reside en su dimensión filosófica: "Nos hizo reflexionar sobre qué significa ser humano y qué es la humanidad".
Por su parte, Hunter Schafer —quien descubrió la cinta original tras quedar cautivada por la secuela de Denis Villeneuve— celebró la posibilidad de habitar esa geografía distópica desde la amplitud narrativa del formato seriado. "Una de las cosas que más me gustan de la franquicia es la dimensión de ese mundo, que se fue expandiendo muchísimo con los años", señaló. Además, coincidió con su compañera en que los escenarios futuristas operan como un refugio necesario para observar nuestras propias fracturas políticas y ambientales: "Cuando algo se siente demasiado cercano, a veces nos cuesta tomar distancia para reflexionar. En cambio, un universo que parece lejano nos permite volver a plantearnos esas preguntas desde otro lugar".
Identidades prestadas y el pulso frente a la muerte
En el terreno puramente actoral, Blade Runner 2099 exigió a ambas intérpretes sumergirse en zonas emocionales extremas. Schafer debió construir a Cora desde el vacío de quien ha tenido que fragmentarse para no desaparecer. "¿Cómo interpretás a alguien que no sabe quién es? Y, además, ¿cómo hacés para representar a alguien que no sabe quién es y que durante buena parte de la serie está fingiendo ser otra persona?", se interrogó al repasar su proceso creativo, encontrando en el afecto fraterno su única brújula moral: "Lo único que quiere es sobrevivir y mantener con vida a su hermano".
En la vereda opuesta de la experiencia vital, Yeoh encarna a Olwen desde la lucidez de quien mira de frente su propio ocaso biológico sin resignar su dignidad. "No deja que su fecha de vencimiento defina todo lo que hizo como Olwen, como Blade Runner, ni sus logros", explicó la actriz, transformando la finitud de su personaje en una declaración de principios: "Hay que estar presentes y vivir la vida. Para mí, eso es lo que representa Olwen: vivir plenamente y no tenerle miedo a la muerte".
La paradoja del poder y una apuesta por la esperanza
Con los replicantes ocupando ahora la cima de la pirámide y sosteniendo el aparato de vigilancia, la serie desnuda los mecanismos mediante los cuales los oprimidos pueden replicar las estructuras de dominación. "Cuando ganás una guerra, ¿cómo hacés para asegurarte de conservar el poder?", planteó Yeoh durante el encuentro, retomando la pregunta esencial que atraviesa toda la mitología de la obra: "¿Qué significa ser humano? ¿Nacemos con ella o la aprendemos a través del tiempo y de las experiencias?". En esa trama de promesas incumplidas y manipulación institucional, el desencanto de Cora funciona como un golpe emocional devastador: "Cuando Cora lo descubre, siente una profunda traición, porque no hay ningún otro lugar. Esto es todo lo que tenemos".
Lejos de cerrar la conversación en el cinismo distópico, ambas actrices coincidieron en la responsabilidad cultural que conlleva narrar estas historias hoy. "Tenemos la responsabilidad de participar de ese diálogo, redefinir las cosas y aprender a mirarlas desde otras perspectivas", afirmó Yeoh, convencida de que el destino de nuestra especie depende de qué hagamos con nuestras capacidades más nobles: "No podemos dejar de evolucionar. Vamos a seguir haciéndolo. Pero la pregunta es si podemos encontrar una manera de evolucionar mejor, de modo que eso beneficie al planeta y a nuestra especie".
Y agregó: "Tenemos dentro de nosotros la capacidad de sentir compasión, bondad y empatía. Necesitamos acercarnos más a los demás desde esos valores".
Acompañada por un elenco internacional que reúne figuras como Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke y Maurizio Lombardi, la serie encuentra en las palabras finales de Hunter Schafer su síntesis más luminosa frente a la oscuridad del porvenir: "Hay que seguir avanzando con esperanza, incluso cuando las cosas parecen catastróficas o aterradoras. Pienso que la única manera de seguir adelante es hacerlo con esperanza".
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