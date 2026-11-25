Identidades prestadas y el pulso frente a la muerte

En el terreno puramente actoral, Blade Runner 2099 exigió a ambas intérpretes sumergirse en zonas emocionales extremas. Schafer debió construir a Cora desde el vacío de quien ha tenido que fragmentarse para no desaparecer. "¿Cómo interpretás a alguien que no sabe quién es? Y, además, ¿cómo hacés para representar a alguien que no sabe quién es y que durante buena parte de la serie está fingiendo ser otra persona?", se interrogó al repasar su proceso creativo, encontrando en el afecto fraterno su única brújula moral: "Lo único que quiere es sobrevivir y mantener con vida a su hermano".

En la vereda opuesta de la experiencia vital, Yeoh encarna a Olwen desde la lucidez de quien mira de frente su propio ocaso biológico sin resignar su dignidad. "No deja que su fecha de vencimiento defina todo lo que hizo como Olwen, como Blade Runner, ni sus logros", explicó la actriz, transformando la finitud de su personaje en una declaración de principios: "Hay que estar presentes y vivir la vida. Para mí, eso es lo que representa Olwen: vivir plenamente y no tenerle miedo a la muerte".

La paradoja del poder y una apuesta por la esperanza

Con los replicantes ocupando ahora la cima de la pirámide y sosteniendo el aparato de vigilancia, la serie desnuda los mecanismos mediante los cuales los oprimidos pueden replicar las estructuras de dominación. "Cuando ganás una guerra, ¿cómo hacés para asegurarte de conservar el poder?", planteó Yeoh durante el encuentro, retomando la pregunta esencial que atraviesa toda la mitología de la obra: "¿Qué significa ser humano? ¿Nacemos con ella o la aprendemos a través del tiempo y de las experiencias?". En esa trama de promesas incumplidas y manipulación institucional, el desencanto de Cora funciona como un golpe emocional devastador: "Cuando Cora lo descubre, siente una profunda traición, porque no hay ningún otro lugar. Esto es todo lo que tenemos".

Lejos de cerrar la conversación en el cinismo distópico, ambas actrices coincidieron en la responsabilidad cultural que conlleva narrar estas historias hoy. "Tenemos la responsabilidad de participar de ese diálogo, redefinir las cosas y aprender a mirarlas desde otras perspectivas", afirmó Yeoh, convencida de que el destino de nuestra especie depende de qué hagamos con nuestras capacidades más nobles: "No podemos dejar de evolucionar. Vamos a seguir haciéndolo. Pero la pregunta es si podemos encontrar una manera de evolucionar mejor, de modo que eso beneficie al planeta y a nuestra especie".

Y agregó: "Tenemos dentro de nosotros la capacidad de sentir compasión, bondad y empatía. Necesitamos acercarnos más a los demás desde esos valores".

Acompañada por un elenco internacional que reúne figuras como Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke y Maurizio Lombardi, la serie encuentra en las palabras finales de Hunter Schafer su síntesis más luminosa frente a la oscuridad del porvenir: "Hay que seguir avanzando con esperanza, incluso cuando las cosas parecen catastróficas o aterradoras. Pienso que la única manera de seguir adelante es hacerlo con esperanza".