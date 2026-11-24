Estrenos en Prime Video: la emotiva película biográfica con Antonio Banderas que es una de las mejores del año
La historia retrata el vínculo entre un joven artista y el mentor que lo ayuda a encontrar su camino.
Prime Video incorporó a su catálogo una película biográfica que se destaca por su historia inspiradora y sus actuaciones. Se trata de una producción que explora el talento musical, los desafíos personales y la importancia de contar con alguien que impulse los sueños.
La película cuenta con la participación de Antonio Banderas, quien interpreta a una figura clave en la formación del protagonista y aporta una mirada cercana sobre las dificultades que acompañan a los artistas.
A través de una historia marcada por la música y las decisiones personales, el filme propone un recorrido por la vida de un joven con habilidades extraordinarias que debe aprender a enfrentar sus propios conflictos.
De qué trata Tony
Tony está inspirada en la juventud de Anthony Bourdain, el reconocido chef, escritor y presentador estadounidense que se convirtió en una figura internacional de la gastronomía.
La historia sigue a un joven Bourdain que, después de perder una oportunidad académica, decide abandonar su hogar y trasladarse a Provincetown, Massachusetts, donde consigue trabajo en la cocina de un restaurante de mariscos.
Allí deberá enfrentarse a las exigencias del mundo gastronómico, sus propias inseguridades y las consecuencias de sus decisiones impulsivas.
En medio de este proceso aparece un mentor que lo ayuda a comprender el valor de la disciplina y el esfuerzo. La película combina drama y comedia para retratar una etapa decisiva en la vida del futuro chef. <Cite ref="turn343070view0"/>
Reparto de Tony
El reparto de Tony está encabezado por Dominic Sessa, quien interpreta al joven Anthony Bourdain, un personaje ambicioso, rebelde y decidido a encontrar su lugar en el mundo.
Por su parte, Antonio Banderas interpreta a su mentor, una figura fundamental durante sus primeros pasos en la cocina profesional.
La película está dirigida por Matt Johnson, responsable de BlackBerry, y propone una mirada íntima sobre los errores, las aspiraciones y el crecimiento personal del protagonista.
Trailer de Tony
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