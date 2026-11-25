Así conoce a Lane O’Neill, un popular estudiante que administra una aplicación de transporte universitario junto con sus amigos.

Aunque ambos tienen personalidades opuestas, la convivencia comienza a despertar una atracción difícil de ignorar. Los conflictos emocionales y el miedo al compromiso amenazan con complicar esta nueva relación.

Reparto de Campus Drivers

El elenco principal de la serie está integrado por:

Carmen Kassovitz: Loïs.

Baptiste Masseline: Lane.

Enzo Lorente: Max.

Madior Fall: Donovan.

Esteban Vial: Lewis.

Félix Nebel: Adam.

Eloïse Rey: Carrie.

La producción fue creada por Thomas Boullé y rodada en diferentes localidades de la Riviera francesa, como Cannes, Niza y Antibes.

Trailer de Campus Drivers