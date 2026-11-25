Prime Video: la atrapante ficción romántica que invita a volver a creer en el amor
Basada en una exitosa saga literaria, combina amistad, convivencia y segundas oportunidades en una historia que conquista a los espectadores.
Prime Video cuenta con una producción ideal para quienes disfrutan de las historias de amor juveniles. Se trata de una ficción francesa que combina romance, drama y los desafíos propios de la vida universitaria.
La serie está inspirada en la saga literaria de la escritora C. S. Quill, cuya primera novela se conoce en español como Sin freno.
Con una historia centrada en las decepciones sentimentales y las nuevas oportunidades, la producción invita a reflexionar sobre las dificultades de volver a confiar en otra persona.
Estrenada el 6 de noviembre de 2026, la serie alcanzó el primer puesto entre las producciones más vistas de la plataforma en 34 países. Su primera temporada cuenta con seis capítulos de aproximadamente 40 minutos.
De qué trata Campus Drivers
La historia tiene como protagonista a Loïs, una estudiante becada que llega a la Universidad de Belrose acompañada por su novio, Max. Sin embargo, una inesperada separación la obliga a buscar un nuevo lugar donde vivir.
Así conoce a Lane O’Neill, un popular estudiante que administra una aplicación de transporte universitario junto con sus amigos.
Aunque ambos tienen personalidades opuestas, la convivencia comienza a despertar una atracción difícil de ignorar. Los conflictos emocionales y el miedo al compromiso amenazan con complicar esta nueva relación.
Reparto de Campus Drivers
El elenco principal de la serie está integrado por:
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Carmen Kassovitz: Loïs.
Baptiste Masseline: Lane.
Enzo Lorente: Max.
Madior Fall: Donovan.
Esteban Vial: Lewis.
Félix Nebel: Adam.
Eloïse Rey: Carrie.
La producción fue creada por Thomas Boullé y rodada en diferentes localidades de la Riviera francesa, como Cannes, Niza y Antibes.
Trailer de Campus Drivers
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