El abogado de la expareja de Cacho Garay habló sobre las denuncias de abuso

Luego, agregó: “A Cacho Garay se le agravaron las enfermedades que tenía dentro de la cárcel y a nosotros no nos sirve que Garay se muera en una cárcel sino que vamos a acceder a una prisión domiciliaria para que se recupere y vuelva a la prisión en mejores condiciones. Con respecto a las pericias de Verónica, el resultado es claro”.

“La pericia dice que no tiene un relato ultra estructurado, sistemático, de tiempo y de lugar, pero en la pericia no dice que inventa historias. La pericia dice que tiene algo de estrés postraumático, un trastorno, tiene episodios psicóticos por todo lo que vivió con el señor Garay. Ella está mejor pero no está recuperada”, profundizó el abogado. Tras esto, prosiguió: “Garay se aprovechó de como era Verónica y ella no denunció por un fin ganancial y no hay que confundirse en ese sentido con lo que indica la pericia. A Verónica le dio negativa la pericia de sadomasoquista, la defensa de Garay decía que tenía una parafilia o un trastorno de ser masoquista y claramente salió que no. A los peritos le faltó una perspectiva de género, dicen que no había abuso porque ella no ponía resistencia”.

En este sentido, aseguró: “Estamos mal y está mal encarado esto. Dicen que lo que ella relata como abuso no se le puede achacar a Garay pero acá hay prueba científica donde constataron lesiones en sus genitales. Por más que tengas inconsistencias el relato de Verónica o ese relato creíble o todos los argumentos de credibilidad, la pericia médica objetiva constata una lesión anal que es algo que está probado médicamente, y que acá me digan no pasó me parece mentira”.

Y concluyó: “Y te voy a contar algo que nunca lo conté y no creo que Verónica se enoje. Durante meses llegaba a saludarnos al estudio y lo hacía con el puñito, obviamente Verónica ha mejorado y hoy te saluda con un beso y un abrazo. Y quiero informarte que el 18 de junio se hará la audiencia donde seguramente se le otorgará la prisión domiciliaria y donde la defensa del denunciado pedirá el cese de la prisión preventiva, o sea la libertad”.