Cómo sigue la interna de Los Piojos mientras avanza la venta de entradas

Ante este, algunas voces salieron al cruce a desmentir al bajista. Primero fue la banda, a través de sus redes sociales oficiales, y luego Daniel Piti Fernández, otro de los originales, que le respondió a Miguel, acusándolo de mentiroso en un nuevo capítulo.

La respuesta de Piti Fernández contra Micky

“Querida familia: me duele contarles que Miguel miente”, comenzó el autor y compositor de grandes éxitos. “Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel”, afirmó Piti, refiriéndose al vocalista Andrés Ciro Martínez, al mánager Pocho Rocca y al propio Micky. Fernández aseguró que siempre validaron aquellos gestos que en su momento fueron señales del regreso de Los Piojos, como la publicación del álbum en vivo del último recital que dieron en River Plate en mayo de 2009 y la creación de redes sociales para la banda.

“Hasta el reencuentro del 14 y 15 se habló todo personalmente. Me duele no entender su búsqueda. Nos criamos juntos, armamos esta banda y hoy no lo conozco”, concluyó Piti en su respuesta hacia Micky, que fue publicada en las redes sociales de La Franela, el grupo que formó tras su salida de la banda, y acompañada por la canción Imperdonable.

La respuesta oficial de Los Piojos a Micky Rodríguez

"Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango. Más Juan Ábalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda)", informó la banda, refiriéndose a los fundadores Andrés Ciro Martínez (voces, armónica y guitarras), Daniel "Piti" Fernández (guitarra), Daniel Buira (batería y percusión); y a Sebastián "Roger" Cardero (batería), Miguel "Chucky" De Ipola (teclados) y Facundo "Changuito" Farías Gómez (percusión).

"Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando", fue la respuesta de Los Piojos a Rodríguez, dejándole las puertas abiertas para que pueda formar parte del regreso.

Paso a paso, cómo comprar entradas para Los Piojos en La Plata

Acceder al sitio web de Ticketek : ingresa a Ticketek desde tu navegador.

: ingresa a Ticketek desde tu navegador. Buscar el evento : usar la barra de búsqueda para encontrar el evento al que deseas asistir.

: usar la barra de búsqueda para encontrar el evento al que deseas asistir. Seleccionar el evento : hacer clic en el evento para ver la información y opciones de compra.

: hacer clic en el evento para ver la información y opciones de compra. Eligir la fecha y hora : seleccionar la fecha y hora que prefieras si hay varias opciones disponibles.

: seleccionar la fecha y hora que prefieras si hay varias opciones disponibles. Seleccionar tus entradas : elegir la cantidad y tipo de entradas (general, VIP, etc.).

: elegir la cantidad y tipo de entradas (general, VIP, etc.). Revisar tu carrito : confirmar que la selección de entradas sea correcta antes de continuar.

: confirmar que la selección de entradas sea correcta antes de continuar. Iniciar sesión o crea una cuenta : si no tenés una cuenta, regístrate para completar la compra.

: si no tenés una cuenta, regístrate para completar la compra. Ingresar los datos de pago : comlpetá los campos con la información de tu tarjeta o elige otro método de pago disponible.

: comlpetá los campos con la información de tu tarjeta o elige otro método de pago disponible. Confirma la compra : revisar los detalles finales y confirma tu compra.

: revisar los detalles finales y confirma tu compra. Accede a tus e-tickets : una vez confirmada tu compra, los e-tickets estarán en el historial de compras.

: una vez confirmada tu compra, los e-tickets estarán en el historial de compras. Cómo descargar tus e-tickets : ir al sitio oficial de Ticketek, acceder a Mi Cuenta y hacer clic en Mis Compras .

: ir al sitio oficial de Ticketek, acceder a y hacer clic en . Ver tus tickets : clickear en la compra correspondiente y selecciona Ver tickets para descargarlos.

: clickear en la compra correspondiente y selecciona para descargarlos. Presentación del e-ticket: mostrá tu e-ticket impreso o desde tu dispositivo móvil para ingresar al evento.

Cuánto cuestan las entradas para Los Piojos

También a través de sus redes, la banda informó los costos de los tickets para el reencuentro:

Platea preferencial: $90.000 (sin contar el cargo por servicio)

(sin contar el cargo por servicio) Platea sin numerar: $75.000 (sin contar el cargo por servicio)

(sin contar el cargo por servicio) Campo: $50.000 (sin contar el cargo por servicio)

Además, en la publicación mostraron un mapa que permite a cada seguidor conocer dónde estará ubicado en caso de elegir cualquiera de estas tres opciones.