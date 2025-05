Es viral el video de Gonzalo Valenzuela, detenido en Chile con alcoholemia positiva

El actor no ahorró críticas a la idiosincrasia argentina haciendo foco en uno de los ídolos de nuestro país: “Estaba todo permitido en la Argentina, y eso viene desde Maradona”, aseguró fustigando con dureza “La mano de Dios”.

“Para mí es el gran ejemplo: Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron ‘La mano de Dios’. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino. Y esa wea es un cáncer social“, dijo.

En entrevista con un canal de steaming de Youtube, Valenzuela señaló con la indignación marcada en el rostro y en sus palabras: “Yo digo: ¿cómo le explico a mi hijo argentino…? ¿Cómo le explico que las reglas del juego hay que respetarlas, si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘La mano de Dios’?”.

En este marco, en medio de fuertes críticas, volvió a ser viral un video que se había filtrado hace apenas unos días, sobre una infracción que cometió el actor el año pasado.

Gonzalo Valenzuela fue multado por los Carabineros en la localidad de Lo Barnechea, situada en Chile, en septiembre del 2024. En el video se lo puede ver realizando la prueba en cuestión y el resultado dio que tenía 0,46 de alcohol en sangre.

“Pucha, maestro”; “¿Por qué me hace esto, maestro?“; ”Maestro, por favor”; “Te lo pido por el amor de Dios, por favor, no me haga pasar por esto. Te pido un poquito de empatía, por el amor de Dios”, fueron algunas de las frases que se lo escucha decir a "Manguera" en el video publicado por la cuenta de Instagram de Zona Latina.