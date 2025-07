Con la frase "hay dolores más fuertes", Benjamín Vicuña deslizó un palito para la China Suárez

También hizo referencia a la relación actual con Suárez, madre de dos de sus hijos. Si bien evitó entrar en polémicas, sí reconoció que la situación entre ambos es compleja y que no hay un vínculo fluido en la actualidad. “Es una pena”, dijo al referirse a la falta de diálogo con la actriz, quien está por iniciar una nueva etapa en Turquía, adonde ya viajo esta madrugada de sábado acompañada por sus hijos.

Vicuña fue claro al manifestar que no desea seguir alimentando el conflicto en los medios y dejó entrever una crítica a la forma en que Suárez ha manejado el tema públicamente. “Es mi opción no exponer a mis hijos”, lanzó, en una frase que muchos interpretaron como un palito para la actriz.

Respecto al impacto que tuvo la publicación de Suárez en su vida personal y profesional, Vicuña reconoció que no fue fácil, pero prefirió no ahondar. “Hay un impacto, pero no quiero ni explicar las cosas que se saben. Ni siquiera vale la pena aclararlo”, sostuvo.

En contraposición al escándalo, el actor destacó el valor del reciente viaje familiar que realizó junto a Pampita y sus hijos, como una forma de priorizar el bienestar emocional de los más pequeños y apostar por una convivencia armónica. “Es el espíritu de la familia ensamblada, que en algún momento pronto se pueda restablecer”, concluyó.

