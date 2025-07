El inesperado refugio de Pampita en Nueva York tras su separación de Martín Pepa

“Se agarraron fuerte por lo que pasó con María Vázquez y lo último fue cuando ella estuvo dos semanas en Estados Unidos, discutieron y él le dijo ‘andate a un hotel, yo te lo pago’, ella le dijo ‘no, yo no me voy, me quedo acá hasta que me vaya’”, detalló el periodista, describiendo una discusión clave que terminó de desgastar la relación.