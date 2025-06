Conmoción en Corea del Sur: murió el actor y modelo Kim Jong-seok

Conmoción en Corea del Sur: quién era Kim Jong-seok

La noticia del fallecimiento de Kim Jong-seok causó una gran conmoción en la industria del entretenimiento surcoreano. El artista, conocido popularmente por su participación en el reality de citas “The Skip Dating” emitido por tvN, había participado también como actor de reparto en varios k-dramas como My Roommate is a Gumiho (2021), Nevertheless (2021), The Fabulous (2022) y Queen of Tears (2024).