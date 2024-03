Nuevo k-drama en Netflix: Kim Soo Hyun y Kim Ji Won cuentan por qué hay que ver "Queen of Tears"

El nuevo k-drama La reina de las lágrimas (Queen of Tears) es uno de los más esperados del año. Protagonizado por Kim Soo-Hyun (Está bien no estar bien) y Kim Ji-Won (Mi diario de liberación y Fight for My Way), esta serie mezcla las dificultades de un matrimonio en medio de una vida empresarial y lujosa con la evolución de una pareja gracias a la resiliencia y el florecer de las emociones. Además del popular dúo de actores, también cuenta con las actuaciones de Park Sung-Hoon (The Glory), Kwak Dong-Yeon (Vincenzo) y Lee Joo-Bin (La casa de papel: Corea).