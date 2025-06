Se hunde el rating de "Desayuno Americano" luego de la salida de Juan Etchegoyen: números escandalosos

Sin embargo, su ausencia repentina del magazine matutino generó incertidumbre entre los televidentes. Hace un mes, el periodista fue noticia tras sufrir un problema de salud en pleno vivo. “Estaba al aire en Desayuno Americano, me empezó a sangrar la nariz y desde el canal llamaron a una ambulancia. Vino un médico, me tomó la presión, tenía un pico muy alto y me trasladaron a una clínica”, relató.

“Ese fue el momento más difícil, luego se repitió el sangrado y un cardiólogo me recomendó que me tomara unos días porque este pico de presión fue por el estrés”, agregó.

image.png

Si bien en su momento se especuló con un regreso tras la recuperación, en las últimas horas Etchegoyen disipó toda duda. A través de la clásica cajita de preguntas de Instagram, un seguidor le consultó por su vuelta al ciclo, y él respondió de manera tajante: “No vuelvo”.

El rating por el piso

El rating de Desayuno Americano está a punto de salir del cero. Ya no compite con los otros canales de aire, las señales de noticas lo triplican y pierde hasta con Net TV.

Los números del miércoles 13 de junio fueron espeluznantes, según publicó el periodista de C5N y Radio 10 Nacho Rodríguez, marcando que los números del programa pasaron de 0,4 puntos de rating a 0,2.