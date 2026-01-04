MinutoUno

Critics Choice Awards 2026 EN VIVO: nominados, alfombra roja y ganadores, minuto a minuto

Luego de tanta espera, finalmente comenzó la temporada de premios en Hollywood con la entrega de los galardones de la crítica.

- Por Noe Ríos

La industria del entretenimiento vuelve a vestirse de gala este domingo 4 de enero para dar el puntapié inicial a uno de los recorridos más esperados del año: los Critics Choice Awards 2026, posicionándose como el primer gran termómetro para medir qué producciones de cine y televisión lograron cautivar a los especialistas durante el último ciclo.

El escenario elegido para este despliegue de estrellas es el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles, un espacio que ya se ha vuelto tradicional para esta ceremonia.

En esta 31ª edición, la responsabilidad de elegir a los ganadores recae sobre más de 600 periodistas y críticos pertenecientes a la Critics Choice Association. Este grupo de expertos tiene la tarea de distinguir la excelencia en una amplia variedad de categorías que abarcan tanto la pantalla grande como la chica.

critics choice

Minuto a minuto de los Critics Choice Awards 2026

Live Blog Post

Mejor actor de reparto en una serie o película para televisión

Owen Cooper, también ganador del Premio Emmy del año pasado, es el ganador de este premio. Nominado también a los Golden Globes, ya se convierte en el actor más joven de la historia en arrasar en la temporada de premios. El actor interpretó a Jamie Miller en "Adolescencia".

Live Blog Post

Ali Larter y Michelle Randolph presentaron a la mejor actriz de reparto para una serie o película para televisión

Erin Doherty fue la ganadora de este premio por su papel en "Adolescencia" donde interpreta a Briony, la psicóloga de Jamie. La actriz viene arrasando en cada temporada de premios desde el lanzamiento de la serie de Netflix y aún es una de las favoritas para seguir ganando en lo que viene.

Live Blog Post

Noah Schnapp presentó la terna "mejor actor joven"

Con motivo del estreno de la temporada 5 de "Stranger Things", uno de los protagonistas de la serie de Netflix fue invitado a presentar la primera terna de la noche. Él mismo anunció que el actor Miles Caton, de 20 años, se llevó el premio Critics por su papel en "Sinners". En su discurso, el joven artista y músico agradeció a su equipo, a Warner Bros y su familia por apoyarlo para su personaje de Sammie Moore.

image
Miles Caton en "Sinners".&nbsp;

Miles Caton en "Sinners".

Live Blog Post

El primer homenaje de la noche fue a Rob Reiner

Chelsea Handler, la presentadora habló de "la mejor persona de la noche" y catalogó a Adam Sandler como la segunda mejor persona de Hollywood porque el primero era Rob Reiner. Además, aseguró que siempre, junto a su esposa Michelle, eran imparables. Y pidió que "recordemos todo lo que Rob y Michelle representaron" para comenzar el show.

Hay que recordar que el director y su esposa fueron asesinados el pasado diciembre por su hijo.

Live Blog Post

Empezó la gala de los Critics Choice Awards

A las 21:00hs en punto HBO Max comenzó su transmisión porque se iluminó el escenario del Barker Hangar de Santa Mónica con Chelsea Handler como anfitriona haciendo chistes para todos los invitados y recibiéndolos con un gran grito de "feliz año nuevo". Además, le pidió a varios de los presentes que regresen con distintos trabajos. Por otro lado, también hizo un repaso por las últimas recaudaciones de las mejores películas nominadas, así como el talento de los actores, incluyendo a Adam Brody.

Live Blog Post

Algunos de los actores que pasaron por la alfombra roja

A las 20:00hs en punto varios de los actores arribaron al emblemático Barker Hangar de Santa Mónica para vivir una nueva ceremonia en Hollywood. Los Critics Choice Awards abrieron su alfombra roja con estilo y elegancia bajo la lupa de miles de fotógrafos y abriendo así, de manera oficial, la temporada de premios 2026.

image
Michael B. Jordan & Jacob Elordi.

Michael B. Jordan & Jacob Elordi.

image
Owen Cooper.

Owen Cooper.

image
Patrick Ball de "The Pitt".

Patrick Ball de "The Pitt".

image
McKenna Grace.

McKenna Grace.

image
Ethan Hawke.

Ethan Hawke.

image
Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried.

Live Blog Post

Todos los nominados a los Critics Choice Awards 2026 (series)

Serie dramática

  • 'Alien: Planeta Tierra'
  • 'Andor'
  • 'El diplomático'
  • 'Paraíso'
  • 'El Pitt'
  • 'Pluribus'
  • 'Severance'
  • 'Tarea'

Serie de comedia

  • 'Escuela primaria Abbott'
  • 'Elsbeth'
  • 'Fantasmas'
  • 'Hacks'
  • 'Nadie quiere esto'
  • 'Solo asesinatos en el edificio'
  • 'Las piedras preciosas justas'
  • 'El estudio'.

Actor en una serie dramática

  • Sterling K. Brown por 'Paraíso'
  • Diego Luna por 'Andor'
  • Mark Ruffalo por 'Task'
  • Adam Scott por 'Severance'
  • Billy Bob Thornton por 'Landman'
  • Noah Wyle por 'The Pitt'.

Actor en una serie de comedia

  • Adam Brody por 'Nadie quiere esto'
  • Ted Danson por 'Un hombre en el interior'
  • David Alan Grier por 'St. Denis Medical'
  • Danny McBride por 'Las piedras preciosas justas'
  • Seth Rogen por 'El estudio'
  • Alexander Skarsgård por 'Murderbot'.

Actriz en una serie dramática

  • Kathy Bates por 'Matlock'
  • Carrie Coon por 'La edad dorada'
  • Britt Lower por 'Severance'
  • Bella Ramsey por 'El último de nosotros'
  • Keri Russell por 'El diplomático'
  • Rhea Seehorn por 'Pluribus'.

Actriz en una serie de comedia

  • Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'
  • Natasha Lyonne por 'Poker Face'
  • Rose McIver por 'Fantasmas'
  • Edi Patterson por 'Las piedras preciosas justas'
  • Carrie Preston por 'Elsbeth'
  • Jean Smart por 'Hacks'.

Actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball por 'The Pitt'
  • Billy Crudup por 'El programa de la mañana'
  • Ato Essandoh por 'El diplomático'
  • Wood Harris por 'Para siempre'
  • Tom Pelphrey por 'Task'
  • Tramell Tillman por 'Severance'.

Actor de reparto en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz por 'El estudio'
  • Paul W. Downs por 'Hacks'
  • Asher Grodman por 'Fantasmas'
  • Oscar Núñez por 'The Paper'
  • Chris Perfetti por 'Escuela Primaria Abbott'
  • Timothy Simons por 'Nadie quiere esto'.

Actriz de reparto en una serie dramática

  • Nicole Beharie por 'El programa de la mañana'
  • Denée Benton por 'La edad dorada'
  • Allison Janney por 'El diplomático'
  • Katherine LaNasa por 'The Pitt'
  • Greta Lee por 'El programa matutino'
  • Skye P. Marshall por 'Matlock'.

Actriz de reparto en una serie de comedia

  • Danielle Brooks por 'Peacemaker'
  • Hannah Einbinder por 'Hacks'
  • Janelle James por 'Escuela Primaria Abbott'
  • Justine Lupe por 'Nadie quiere esto'
  • Ego Nwodim por 'Saturday Night Live'
  • Rebecca Wisocky por 'Fantasmas'.

Serie animada

  • 'Las hamburguesas de Bob'
  • 'Harley Quinn'
  • 'En pocas palabras'
  • 'Marvel Zombies'
  • 'South Park'
  • 'Tu amigo y vecino: Spider-Man'.

Serie en lengua extranjera

  • 'Acapulco'
  • 'El último samurái en pie'
  • 'Mussolini: Hijo del siglo'
  • 'Alerta roja'
  • 'El juego del calamar'
  • 'Cuando nadie nos ve'.
Live Blog Post

Todos los nominados a los Critics Choice Awards 2026 (cine)

Mejor película

  • 'Bugonia'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Jay Kelly'
  • 'Marty supremo'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Valor sentimental'
  • 'Pecadores'
  • 'Sueños de trenes'
  • 'Wicked: Para siempre'.

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
  • Ryan Coogler por 'Pecadores'
  • Guillermo del Toro por 'Frankenstein'
  • Josh Safdie por 'Marty supremo'
  • Joachim Trier por 'Valor sentimental'
  • Chloé Zhao por 'Hamnet'.

Mejor actor

  • Timothée Chalamet por 'Marty supremo'
  • Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'
  • Joel Edgerton por 'Sueños de tren'
  • Ethan Hawke por 'Luna azul'
  • Michael B. Jordan por 'Pecadores'
  • Wagner Moura por 'El agente secreto'.

Mejor actriz

  • Jessie Buckley por 'Hamnet'
  • Rose Byrne por 'Si tuviera piernas, te patearía'
  • Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'
  • Renate Reinsve por 'Valor sentimental'
  • Amanda Seyfried por 'El testamento de Ann Lee'
  • Emma Stone por 'Bugonia'.

Actor de reparto

  • Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'
  • Jacob Elordi por 'Frankenstein'
  • Paul Mescal por 'Hamnet'
  • Sean Penn por 'Una batalla tras otra'
  • Adam Sandler por 'Jay Kelly'
  • Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'.

Actriz de reparto

  • Elle Fanning por 'Valor sentimental'
  • Ariana Grande por 'Wicked: Para siempre'
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'
  • Amy Madigan por 'Weapons'
  • Wunmi Mosaku por 'Sinners'
  • Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'.

Guión original

  • Noah Baumbach y Emily Mortimer por 'Jay Kelly'
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'
  • Ryan Coogler por 'Pecadores'
  • Zach Cregger por 'Weapons'
  • Eva Victor por 'Lo siento, cariño'
  • Eskil Vogt y Joachim Trier por 'Valor sentimental'.

Guión adaptado

  • Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
  • Clint Bentley y Greg Kwedar por 'Sueños de tren'
  • Park Chan Wook, Lee Kyoung Mi, Don Mckellar y Jahye Lee por 'No hay otra opción'
  • Guillermo del Toro por 'Frankenstein'
  • Will Tracy por 'Bugonia'
  • Chloé Zhao y Maggie O'Farrell por 'Hamnet'.

Reparto y conjunto

  • Nina Gold por 'Hamnet'
  • Douglas Aibel y Nina Gold por 'Jay Kelly'
  • Jennifer Venditti por 'Marty supremo'
  • Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra'
  • Francine Maisler por 'Pecadores'
  • Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por 'Wicked: Para siempre'.

Mejor comedia

  • 'La balada de la isla Wallis'
  • 'Eternidad'
  • 'Amistad'
  • 'La pistola desnuda'
  • 'El esquema fenicio'
  • 'Splitsville'.

Película animada

  • 'Arco'
  • 'Elio'
  • 'En tus sueños'
  • 'Las guerreras k-pop'
  • 'La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia'
  • 'Zootopia 2'.

Canción

  • 'Drive' — 'F1
  • 'Golden' — 'Las guerreras k-pop'
  • 'I Lied to You' — 'Pecadores'
  • 'Clothed by the Sun' — 'El testamento de Ann Lee'
  • 'Train Dreams' — 'Sueños de trenes'
  • 'The Girl in the Bubble' — Wicked: Para siempre'.

Película en lengua extranjera

  • 'Belén
  • 'Fue solo un accidente'
  • 'La chica zurda'
  • 'No hay otra opción'
  • 'El agente secreto'
  • 'Sirt'.
Live Blog Post

Quién conduce los Critics Choice Awards 2026

La conducción del evento recae, por cuarto año consecutivo, en la figura de la actriz y humorista Chelsea Handler, quien ya ha demostrado tener la química necesaria para llevar adelante una gala que combina elegancia con momentos de humor ácido.

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver en vivo los Critics Choice Awards 2026

Para quienes no quieran perderse ni un detalle de la alfombra roja y la posterior premiación, la transmisión oficial en América Latina se puede seguir a través de las señales de HBO Max y TNT.

La cita comienza a las 21:00 hs, ofreciendo una cobertura completa de lo que promete ser una noche llena de emociones, discursos memorables y, sobre todo, el reconocimiento al talento que definió el consumo audiovisual del último año en los Estados Unidos.

