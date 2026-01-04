Critics Choice Awards 2026 EN VIVO: nominados, alfombra roja y ganadores, minuto a minuto

Todos los nominados a los Critics Choice Awards 2026 (series)
Serie dramática
- 'Alien: Planeta Tierra'
- 'Andor'
- 'El diplomático'
- 'Paraíso'
- 'El Pitt'
- 'Pluribus'
- 'Severance'
- 'Tarea'
Serie de comedia
- 'Escuela primaria Abbott'
- 'Elsbeth'
- 'Fantasmas'
- 'Hacks'
- 'Nadie quiere esto'
- 'Solo asesinatos en el edificio'
- 'Las piedras preciosas justas'
- 'El estudio'.
Actor en una serie dramática
- Sterling K. Brown por 'Paraíso'
- Diego Luna por 'Andor'
- Mark Ruffalo por 'Task'
- Adam Scott por 'Severance'
- Billy Bob Thornton por 'Landman'
- Noah Wyle por 'The Pitt'.
Actor en una serie de comedia
- Adam Brody por 'Nadie quiere esto'
- Ted Danson por 'Un hombre en el interior'
- David Alan Grier por 'St. Denis Medical'
- Danny McBride por 'Las piedras preciosas justas'
- Seth Rogen por 'El estudio'
- Alexander Skarsgård por 'Murderbot'.
Actriz en una serie dramática
- Kathy Bates por 'Matlock'
- Carrie Coon por 'La edad dorada'
- Britt Lower por 'Severance'
- Bella Ramsey por 'El último de nosotros'
- Keri Russell por 'El diplomático'
- Rhea Seehorn por 'Pluribus'.
Actriz en una serie de comedia
- Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'
- Natasha Lyonne por 'Poker Face'
- Rose McIver por 'Fantasmas'
- Edi Patterson por 'Las piedras preciosas justas'
- Carrie Preston por 'Elsbeth'
- Jean Smart por 'Hacks'.
Actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball por 'The Pitt'
- Billy Crudup por 'El programa de la mañana'
- Ato Essandoh por 'El diplomático'
- Wood Harris por 'Para siempre'
- Tom Pelphrey por 'Task'
- Tramell Tillman por 'Severance'.
Actor de reparto en una serie de comedia
- Ike Barinholtz por 'El estudio'
- Paul W. Downs por 'Hacks'
- Asher Grodman por 'Fantasmas'
- Oscar Núñez por 'The Paper'
- Chris Perfetti por 'Escuela Primaria Abbott'
- Timothy Simons por 'Nadie quiere esto'.
Actriz de reparto en una serie dramática
- Nicole Beharie por 'El programa de la mañana'
- Denée Benton por 'La edad dorada'
- Allison Janney por 'El diplomático'
- Katherine LaNasa por 'The Pitt'
- Greta Lee por 'El programa matutino'
- Skye P. Marshall por 'Matlock'.
Actriz de reparto en una serie de comedia
- Danielle Brooks por 'Peacemaker'
- Hannah Einbinder por 'Hacks'
- Janelle James por 'Escuela Primaria Abbott'
- Justine Lupe por 'Nadie quiere esto'
- Ego Nwodim por 'Saturday Night Live'
- Rebecca Wisocky por 'Fantasmas'.
Serie animada
- 'Las hamburguesas de Bob'
- 'Harley Quinn'
- 'En pocas palabras'
- 'Marvel Zombies'
- 'South Park'
- 'Tu amigo y vecino: Spider-Man'.
Serie en lengua extranjera
- 'Acapulco'
- 'El último samurái en pie'
- 'Mussolini: Hijo del siglo'
- 'Alerta roja'
- 'El juego del calamar'
- 'Cuando nadie nos ve'.
