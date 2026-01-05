Dolores Fonzi, presente en los Critics Choice Awards por la nominación de "Belén"
Con el comienzo de la temporada de premios de Hollywood, el cine argentino volvió a pisar alto ya que "Belén" era una de las nominadas. Qué pasó con el film.
La gran maquinaria de Hollywood puso primera con la celebración de la 31° edición de los Critics Choice Awards. La gala, que premia lo más destacado del cine y la televisión estadounidense del 2025, se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles. Este evento no solo es una celebración en sí misma, sino que marca el inicio de la vertiginosa temporada que encontrará su destino final el próximo domingo 15 de marzo con la entrega de los Premios Oscar.
En la pantalla grande, la jornada tuvo un nombre propio: Paul Thomas Anderson. Su filme, titulado "Una batalla tras otra", se consagró como la gran ganadora de la velada. El cineasta no solo vio a su obra alzarse con el galardón a mejor película, sino que él personalmente subió al escenario para recibir los premios a mejor dirección y mejor guion adaptado. La contracara de esta victoria fue la suerte esquiva de grandes estrellas; nombres de la talla de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn se retiraron de la ceremonia con las manos vacías a pesar de sus nominaciones.
La televisión se reparte entre el drama y la innovación
El universo de las series también tuvo sus protagonistas definidos. La producción "Adolescence" lideró el podio televisivo al cosechar un total de cuatro estatuillas. Le siguieron de cerca "The Pitt" y "The Studio", ambas con tres reconocimientos cada una. Cabe destacar que esta edición introdujo cambios estructurales en su grilla, sumando cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco, y Mejor Sonido. Con estas incorporaciones, los críticos votaron en un total de 23 rubros de cine y 21 de televisión.
A su vez, como ocurrió en los últimos tres años, la conducción estuvo bajo el ala de la comediante Chelsea Handler, quien supo llevar el ritmo de una ceremonia definida por el criterio de más de 600 periodistas especializados que conforman la Critics Choice Association.
Presencia argentina en la alfombra roja: el camino de Dolores Fonzi
Además, más allá de las estrellas internacionales, la expectativa local estuvo centrada en "Belén", la película escrita, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. La actriz argentina llegó a la ciudad californiana acompañada por su pareja, el director Santiago Mitre, rememorando el paso de este último por la misma alfombra roja hace tres años con Argentina, 1985. Durante la transmisión, se pudo ver a Fonzi compartiendo espacio con figuras internacionales como Jessica Biel, nominada por su trabajo en The Better Sister.
Sin embargo, en una decisión de producción que agrupó varios anuncios, se reveló que la cinta argentina no logró obtener el premio a mejor película en lengua extranjera, el cual quedó en manos de la producción brasileña "El agente secreto". A pesar de este resultado, el recorrido para la delegación nacional no termina aquí. Dolores Fonzi permanecerá en Los Ángeles para continuar con las tareas de promoción de su película, con la mira puesta firmemente en alcanzar una nominación para los Oscar en la categoría de mejor película internacional, teniendo en cuenta que todavía se encuentra en la shortlist y no es oficial su nominación.
