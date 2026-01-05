Dolores Fonzi, presente en los Critics Choice Awards por la nominación de "Belén"

Embed - TNT America Latina on Instagram: "Representantes latinos en los #CriticsTNT Préndete, ya a #CriticsChoiceAwards, estamos en vivo por #TNT y #HBOMax " View this post on Instagram

Sin embargo, en una decisión de producción que agrupó varios anuncios, se reveló que la cinta argentina no logró obtener el premio a mejor película en lengua extranjera, el cual quedó en manos de la producción brasileña "El agente secreto". A pesar de este resultado, el recorrido para la delegación nacional no termina aquí. Dolores Fonzi permanecerá en Los Ángeles para continuar con las tareas de promoción de su película, con la mira puesta firmemente en alcanzar una nominación para los Oscar en la categoría de mejor película internacional, teniendo en cuenta que todavía se encuentra en la shortlist y no es oficial su nominación.