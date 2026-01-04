Así llegó Timothée Chalamet a la alfombra roja de los Critics Choice Awards
El actor está nominado como "mejor actor" por "Marty Supremo" y es uno de los favoritos para llevarse el galardón. Así fue su llegada a la alfombra roja.
Una nueva temporada de premios comenzó este domingo 4 de enero en Hollywood. El emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles, un espacio que ya se ha vuelto tradicional para los Critics Choice Awards vuelve a recibir a los mejores actores, directores, guionistas y más para disfrutar de la entrega de galardones de la crítica. En base a esto, los nominados ya están vestidos de gala y pasando por la alfombra roja.
Entre ellos se encuentra Timothée Chalamet, uno de los favoritos para llevarse el galardón a "mejor actor" en cine por su protagonismo en "Marty Supremo". El artista compite en la misma terna con actores de la talla de Leonardo DiCaprio, nominado por "Una batalla tras otra" (Warner Bros.), Joel Edgerton, nominado por "Sueños de trenes" (Netflix), Ethan Hawke, nominado por "Blue Moon" (Sony Pictures Classics), Michael B. Jordan, nominado por "Pecadores" (Warner Bros.) y Wagner Moura, nominado por "El agente secreto" (Neon).
Así fue la llegada de Timothée Chalamet a los Critics Choice Awards 2026
El despliegue de talento y estilo ha alcanzado su punto máximo en la alfombra roja de los Critics Choice Awards. Todas las miradas estaban puestas en un solo nombre: Timothée Chalamet. El actor, que se ha consolidado como la figura más influyente y magnética de su generación en Hollywood, hizosu entrada triunfal no solo como el icono de moda que siempre es, sino como el gran favorito de la crítica especializada.
Chalamet llegó a la gala nominado en la categoría de Mejor Actor por su impactante interpretación en "Marty Supremo", la cinta dirigida por Josh Safdie que ha redefinido su registro actoral. En esta producción, Timothée se aleja de la estética juvenil para encarnar una complejidad psicológica que ha dejado atónitos a los votantes, demostrando una madurez que lo sitúa ya en la liga de las leyendas vivientes del cine.
El momento más viral de la noche ocurrió hace apenas unos instantes: Chalamet ya ha posado ante las cámaras con un galardón a su lado. Con la elegancia natural que lo caracteriza, el actor se detuvo frente a los fotógrafos mostrando el premio que reconoce su excelencia interpretativa, aunque todavía no es oficial su victoria. Esta imagen que ya está dando la vuelta al mundo y que confirma que el 2026 es, indiscutiblemente, su año.
La crítica fue unánime al describir su trabajo en "Marty Supremo" como "deslumbrante" y "un giro de 180 grados en su carrera". Al posar con el trofeo, Chalamet no solo celebra un posible triunfo personal, sino la validación de un riesgo artístico que pocos actores de su calibre se atreven a tomar. Con este reconocimiento bajo el brazo, el camino hacia la gran noche de la Academia parece estar cada vez más despejado para el joven que, una vez más, ha demostrado que su talento no tiene techo.
