Así llegó Timothée Chalamet a la alfombra roja de los Critics Choice Awards

La crítica fue unánime al describir su trabajo en "Marty Supremo" como "deslumbrante" y "un giro de 180 grados en su carrera". Al posar con el trofeo, Chalamet no solo celebra un posible triunfo personal, sino la validación de un riesgo artístico que pocos actores de su calibre se atreven a tomar. Con este reconocimiento bajo el brazo, el camino hacia la gran noche de la Academia parece estar cada vez más despejado para el joven que, una vez más, ha demostrado que su talento no tiene techo.