A qué hora empiezan los Critics Choice Awards y cómo verlos en vivo

En esta 31ª edición, la responsabilidad de elegir a los ganadores recae sobre más de 600 periodistas y críticos pertenecientes a la Critics Choice Association. Este grupo de expertos tiene la tarea de distinguir la excelencia en una amplia variedad de categorías que abarcan tanto la pantalla grande como la chica. Por su parte, la conducción del evento recae, por cuarto año consecutivo, en la figura de la actriz y humorista Chelsea Handler, quien ya ha demostrado tener la química necesaria para llevar adelante una gala que combina elegancia con momentos de humor ácido.