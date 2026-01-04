A qué hora empiezan los Critics Choice Awards y cómo verlos en vivo
Luego de tanta espera, finalmente comenzó la temporada de premios en Hollywood con la entrega de los galardones de la crítica. Los detalles.
La industria del entretenimiento vuelve a vestirse de gala este domingo 4 de enero para dar el puntapié inicial a uno de los recorridos más esperados del año. Los Critics Choice Awards 2026 se celebran hoy, posicionándose como el primer gran termómetro para medir qué producciones de cine y televisión lograron cautivar a los especialistas durante el último ciclo.
El escenario elegido para este despliegue de estrellas es el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles, un espacio que ya se ha vuelto tradicional para esta ceremonia.
En esta 31ª edición, la responsabilidad de elegir a los ganadores recae sobre más de 600 periodistas y críticos pertenecientes a la Critics Choice Association. Este grupo de expertos tiene la tarea de distinguir la excelencia en una amplia variedad de categorías que abarcan tanto la pantalla grande como la chica. Por su parte, la conducción del evento recae, por cuarto año consecutivo, en la figura de la actriz y humorista Chelsea Handler, quien ya ha demostrado tener la química necesaria para llevar adelante una gala que combina elegancia con momentos de humor ácido.
Una parada estratégica en el camino a la estatuilla dorada
Más allá del prestigio propio de estos galardones, los Critics Choice cumplen una función vital dentro del ecosistema de premios de Hollywood. Al celebrarse a principios de enero, la gala sirve como una de las estaciones previas más influyentes antes de llegar a la gran noche de los Premios Oscar, que este año están programados para el 15 de marzo.
Los resultados de hoy suelen marcar la tendencia de lo que ocurrirá en las votaciones de la Academia, consolidando a los favoritos y, en ocasiones, dando lugar a sorpresas que cambian el rumbo de la competencia.
Para quienes no quieran perderse ni un detalle de la alfombra roja y la posterior premiación, la transmisión oficial en América Latina se puede seguir a través de las señales de HBO Max y TNT. La cita comienza a las 21:00 hs, ofreciendo una cobertura completa de lo que promete ser una noche llena de emociones, discursos memorables y, sobre todo, el reconocimiento al talento que definió el consumo audiovisual del último año en los Estados Unidos.
