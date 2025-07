Revelaron que Maxi López se enojó con Wanda Nara por Mauro Icardi: todos los detalles

El periodista subrayó que a Maxi López no le agrada la interacción entre sus hijos y Icardi, y que ve con desaprobación que estén involucrados en este tipo de conflictos mediáticos. "A Maxi no le gusta nada que sus hijos mantengan diálogos con Icardi y no ve de buena manera que estén metidos en todo este escándalo", añadió Etchegoyen.

maxi lopez wanda nara

Según Etchegoyen, Maxi López se enteró de lo ocurrido entre Mauro Icardi y Valentino a través de los medios. "Maxi se enteró por los medios lo que pasó entre Mauro y Valentino. Esta frase que dijeron en Puro Show de un supuesto consejo que le habría dado Icardi a Valentino y estalló en furia", afirmó el comunicador, indicando que un comentario o un consejo de Icardi a su hijo habría sido el detonante de su indignación.

La reacción de Maxi López se materializó en un llamado a Wanda Nara. "Me hablan de un llamado de Maxi a Wanda en la noche de ayer donde le pidió explicaciones de por qué Mauro sigue con esa cercanía a Valentino cuando noche debería más allá que no duda que haya un sentimiento afectuoso", manifestó Etchegoyen. El exjugador busca que se establezcan límites claros en la relación de sus hijos con Icardi, a pesar de reconocer que pueda existir un afecto.

Sin embargo, la distancia geográfica complica la situación. "Lo que pasa acá es que Valentino hace lo que quiere porque está en Argentina con Wanda y su papá está en Europa alejado de todo. Si vos querés poner límites es difícil a diez mil kilómetros pero está que trina con todo esto Maxi", concluyó Etchegoyen. La ubicación de Maxi López en Europa, lejos de la cotidianidad de sus hijos en Argentina, dificulta su capacidad para imponer condiciones, generando una gran frustración en él ante el continuo involucramiento de su exesposa y su actual pareja en la vida de sus hijos.