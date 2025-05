Cuáles fueron los motivos de la separación de Marianela Mirra y José Alperovich

Luego agregó: “Es llamativo que, a solo dos meses de haber oficializado el vínculo, hayan vuelto a separarse después de tantos años de relación. Lo de ellos siempre fue un secreto a medias. En mi opinión, esta historia todavía no llegó a su fin. Creo que pueden volver a acercarse”.

Luna también se refirió a la situación judicial del exgobernador: “Ya se inició el trámite para que le otorguen prisión domiciliaria. Tiene 70 años y su estado de salud está desmejorado. De hecho, la imagen que Marianela publica para anunciar la ruptura corresponde al día en que Alperovich fue intervenido quirúrgicamente de la columna. En esa publicación ella evita dar explicaciones concretas sobre el porqué de la separación”.

Sobre las tensiones internas, el periodista tucumano fue claro: “El conflicto tiene como origen el vínculo frío y complicado entre Marianela y el entorno familiar de Alperovich. Desde hace tiempo la relación está desgastada. Me consta que él llegó a solicitar a sus allegados ciertas facilidades para que ella pudiera visitarlo, cosas puntuales de organización. El clima entre las partes está tenso”.

Y cerró: “Pude hablar con integrantes del círculo íntimo del exgobernador y me aseguraron que nunca hubo amenazas hacia Marianela, como trascendió en algunos medios. Desde el entorno de ella no obtuve respuesta. Lo cierto es que Sara, una de las hijas de José, tiene un carácter muy fuerte, y si bien no puedo confirmar que haya habido intimidaciones, por cómo son ambas no descarto que hayan existido enfrentamientos verbales”.

