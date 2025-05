Marianela Mirra rompió el silencio tras su separación de José Alperovich: qué dijo

A continuación, Ochoa leyó otro fragmento del intercambio: "Sumado al poder que tienen los hijos sobre él, que cada vez que lo han ido a ver le han dicho 'mirá lo que hacemos por vos para que te hagas el vivo', y un sinfín de cosas como familia que yo no comprendo. Jamás se iba a dar, lo presionan mucho. Yo creía que las decisiones de todo las tomaba él, estaba confundida."

Mirra también expresó el desgaste emocional que vivió durante la relación: "Yo ya no tengo más cuerpo ni cabeza para afrontar tanto. Mirá que la vida al lado de él yo sabía que no iba a ser color de rosas, porque yo tenía que cuidar a un enfermo. Me cansé del maltrato, de las amenazas constantes de la hija más chica. Yo pasé un infierno, la verdad."

Continuó: "Siempre poniéndole fuerzas y ganas, creo mucho en la gente, pero no, ya esto no daba para más. Es muy fuerte, fueron muchos años. Yo iba a firmar convenios y cosas que no me importaban con respecto a su plata", leyó Ochoa, y aclaró sobre ese punto: "Hoy se hablaba de que ella estaba disponible para firmar todo tipo de convenios que los hijos pretendían."

Más adelante, Mirra añadió: "Yo con eso estaba okey, pero yo sí me quiero. Lamentablemente, cortamos por teléfono. Cuando volvía para Tucumán hablamos tantas cosas, tanto, que se me revolvía el teléfono. Me dolió mucho el pecho, sabía que era una tomada de pelos gigante lo que me estaban diciendo."

Finalmente, la mediática cerró con una reflexión: "Yo jamás lo dejé. Siempre estuve en la mierda con él, porque para los lujos y riqueza había otra gente. Fin del tema: me hizo un favor, la vida sigue, muy triste sería no hacer cosas por mí."

Marianela Mirra Jose Alperovich