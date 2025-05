Daniela Celis habló por primera vez tras su separación de Thiago Medina: "Yo lo ayudé mucho..."

Luego, se refirió a todos los que la tildan de mirar para el costado: "Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre, porque es el papá de mis hijas".

Pestañela ante las fuertes acusaciones, tuvo que exponer que ambos están alquilando y el padre de sus gemelas viviendo en una quinta hermosísima. “Por más que no estemos juntos como pareja, entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor, para ser el equipo que nuestras hijas necesitan", aseguró. Y remarcó: “Elegimos una crianza respetuosa y con amor”.

A corazón abierto, admitió: “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos, por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo”.

“Muchas gracias por todo su cariño y amor. Les dejo mi contacto de laburo, porque acá las mujeres no lloran, facturan", concluyó haciendo guiño a la canción de Shakira.

Thiago Medina y Daniela Celis confirmaron que están separados: los motivos

La pareja, que se formó en Gran Hermano y tuvieron dos hijas, decidió ponerle fin a su relación y contaron qué los llevó a tomar la triste decisión.

Después de algunos años en pareja, que se formó en Gran Hermano, y convertirse en padre de las gemelas Laia y Aimé, Thiago Medina y Daniela Celis confirmaron que están separados y comunicaron a sus seguidores los motivos de la dolorosa decisión.

“Cómo andan chicos, se acuerdan que les dije que iba contarles algo, lo vengo a contar yo antes que se enteren por terceros", comenzó diciendo ante la cámara.

"Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo", contó el ex Gran Hermano en el posteo.

Además, contó cómo está siendo el vínculo entre ellos luego de la ruptura: "Nosotros estamos bien porque antes de ser pareja somos padres y entendemos que nos tenemos que llevar bien por las bebés”

Respecto a sus hijas, expresó: “Las voy a ver todos los días, nunca voy a dejar de estar para mis hijas. Ellas son todo para mí”.

El posteo lo hizo el ex jugador a través de sus redes sociales y en cuestión de minutos generó una gran repercusión y todo tipo de comentarios al respecto. Por otro lado, en otra historia de Instagram, Thiago mostró cómo es su nuevo hogar.

"Este es el patio, acá tengo la pile... el pool, una mesa de ping pong, la parrilla, la compu para el stream, un sillón... Es chiquito porque es para mí solo. Es chiquito, pero lindo", cerró.

Por otro lado, muchos usuarios no le creyeron al ex jugador de Gran Hermano y tuvo que salir a aclarar que todo lo que estaba contando era cierto. "No es broma", comentó.