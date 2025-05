De no creer: se viene la serie sobre Aníbal Lotocki

“Hay varias plataformas interesadas en esta historia y están disputándose los derechos a través de negociaciones pero el contenido a mostrar está claro me cuentan. La idea es hacer una serie documental mostrando la vida de Lotocki como cirujano pero también de sus inicios, su vida y mucho detalle que nadie sabe”, comenzó diciendo periodista.

Según reveló Etchegoyen, “una fuente muy cercana a Aníbal Lotocki me dio estos datos que vas a saber vos ahora mediante este programa. Me dicen ‘nunca la idea es atacar a la otra parte, no es por ahí, al menos no queremos eso’ me dice esta persona sobre las personas que lo han denunciado a Lotocki”, agregó Etchegoyen en su ciclo digital.

“La idea de esta serie documental es mostrar el lado B de Lotocki que nunca se mostró y en estos momentos está Majo Favaron, la esposa de Aníbal, en tratativas para hacer la serie porque además le va a servir económicamente ya que viven al día. La serie mostrará a Aníbal hombre, cirujano, novio, estudiante, hijo, padre, esposo y amigo, además de contar la historia de amor con Majo. Y obviamente hablará de los casos emblemáticos de las pacientes que ha tenido”, agregó.

“Va a generar polémica porque se trata de Lotocki y además se mostrarán me contaron los daños colaterales de todo lo que ha vivido”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Me dijeron ‘queremos hacer algo diferente, sin victimas ni victimarios’ y en eso están planificando todo. El contenido de la serie documental será este que te cuento, lo que falta definir es la plataforma que lo hará pero pronto habrá novedades”.