Denisse González fue internada por cuarta vez y encendió las alarmas: "Las plaquetas volvieron a bajar"

Tiempo después, el 19 de agosto, volvió a ingresar a un centro médico tras presentar un sangrado fuera de lo habitual y lesiones en la boca. Su cuadro llegó a registrar un mínimo de 1.000 plaquetas y los médicos le indicaron un tratamiento que incluyó una inyección abdominal.

En septiembre, Denisse había manifestado cierto optimismo al contar que el equipo médico consideraba que había encontrado una alternativa terapéutica que podría dar buenos resultados. De todos modos, debía continuar con análisis de sangre y controles semanales para evaluar su evolución.

La mejoría no se mantuvo. El 29 de septiembre, una nueva disminución en los valores derivó en su tercera internación.

“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, había comunicado en aquel momento a través de sus redes sociales.

Denisse González y su decisión de alejarse de las redes

En esta nueva hospitalización, la influencer optó por compartir un mensaje breve y evitar dar demasiados detalles sobre su situación. Su intención es tomarse una pausa para descansar y concentrarse en el tratamiento, luego de varios meses marcados por estudios médicos, internaciones y controles constantes.

En anteriores oportunidades, la joven había utilizado sus redes para contar cómo atravesaba el proceso y transmitirles tranquilidad a sus seguidores, incluso cuando los resultados no eran los esperados.

Después de recibir el alta en su tercera internación, había expresado su deseo de regresar a su casa y continuar con el tratamiento: “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizada ni sobre eventuales cambios en el tratamiento que recibe desde julio.

Bautista Mascia, el apoyo fundamental para Denisse González

Durante los distintos episodios que atravesó, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano y pareja de Denisse, se mantuvo cerca de ella y la acompañó durante las internaciones.

Tras recibir el alta médica por tercera vez, la joven le dedicó unas palabras de agradecimiento y destacó su presencia en medio de las dificultades. “Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, había escrito junto a una imagen tomada en una habitación de la clínica Bazterrica.

De acuerdo con lo que la propia influencer mostró en sus publicaciones, el músico uruguayo estuvo a su lado durante las distintas hospitalizaciones y la acompañó a lo largo de estos meses.

Hasta el momento, Mascia no realizó declaraciones públicas sobre esta nueva internación. Tampoco se difundieron detalles oficiales sobre la evolución de Denisse ni sobre cuánto tiempo podría continuar hospitalizada.