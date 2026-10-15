Denisse González fue internada por cuarta vez y encendió las alarmas: "Las plaquetas volvieron a bajar"
Denisse González volvió a ser internada por una nueva baja de plaquetas. La ex Gran Hermano está en tratamiento por púrpura trombocitopénica inmune.
Denisse González, quien se hizo conocida por su participación en Gran Hermano, atraviesa un nuevo contratiempo de salud. La influencer confirmó que tuvo que ser internada por cuarta vez en 2026, luego de que sus niveles de plaquetas volvieran a descender.
La noticia fue compartida por la propia joven mediante una historia de Instagram, donde publicó una fotografía desde la habitación del hospital. En ese mismo mensaje, adelantó que se mantendrá alejada de las redes sociales durante algunos días para priorizar su bienestar.
“4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, informó Denisse. Además, les explicó a sus seguidores cómo continuará en los próximos días: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”.
Denisse González y la enfermedad autoinmune que padece
La influencer recibe tratamiento por púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una enfermedad autoinmune que lleva al organismo a destruir sus propias plaquetas, células sanguíneas fundamentales para la coagulación.
El primer episodio que requirió hospitalización durante este año ocurrió el 31 de julio. En ese momento, un análisis de rutina reveló que su recuento había descendido a apenas 3.000 plaquetas, una cifra extremadamente baja. La joven permaneció internada durante diez días.
Tiempo después, el 19 de agosto, volvió a ingresar a un centro médico tras presentar un sangrado fuera de lo habitual y lesiones en la boca. Su cuadro llegó a registrar un mínimo de 1.000 plaquetas y los médicos le indicaron un tratamiento que incluyó una inyección abdominal.
En septiembre, Denisse había manifestado cierto optimismo al contar que el equipo médico consideraba que había encontrado una alternativa terapéutica que podría dar buenos resultados. De todos modos, debía continuar con análisis de sangre y controles semanales para evaluar su evolución.
La mejoría no se mantuvo. El 29 de septiembre, una nueva disminución en los valores derivó en su tercera internación.
“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, había comunicado en aquel momento a través de sus redes sociales.
Denisse González y su decisión de alejarse de las redes
En esta nueva hospitalización, la influencer optó por compartir un mensaje breve y evitar dar demasiados detalles sobre su situación. Su intención es tomarse una pausa para descansar y concentrarse en el tratamiento, luego de varios meses marcados por estudios médicos, internaciones y controles constantes.
En anteriores oportunidades, la joven había utilizado sus redes para contar cómo atravesaba el proceso y transmitirles tranquilidad a sus seguidores, incluso cuando los resultados no eran los esperados.
Después de recibir el alta en su tercera internación, había expresado su deseo de regresar a su casa y continuar con el tratamiento: “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”.
Por ahora, no trascendieron detalles sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizada ni sobre eventuales cambios en el tratamiento que recibe desde julio.
Bautista Mascia, el apoyo fundamental para Denisse González
Durante los distintos episodios que atravesó, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano y pareja de Denisse, se mantuvo cerca de ella y la acompañó durante las internaciones.
Tras recibir el alta médica por tercera vez, la joven le dedicó unas palabras de agradecimiento y destacó su presencia en medio de las dificultades. “Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, había escrito junto a una imagen tomada en una habitación de la clínica Bazterrica.
De acuerdo con lo que la propia influencer mostró en sus publicaciones, el músico uruguayo estuvo a su lado durante las distintas hospitalizaciones y la acompañó a lo largo de estos meses.
Hasta el momento, Mascia no realizó declaraciones públicas sobre esta nueva internación. Tampoco se difundieron detalles oficiales sobre la evolución de Denisse ni sobre cuánto tiempo podría continuar hospitalizada.
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