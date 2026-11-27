Catalina Gorostidi, ex Gran Hermano, mostró sus cambios estéticos y la liquidaron en redes sociales
La exparticipante de Gran Hermano mostró sus retoques estéticos y generó un debate en redes, donde recibió críticas por su apariencia física.
Catalina Gorostidi volvió a llamar la atención en Instagram después de mostrar los últimos tratamientos estéticos que se realizó en el rostro. La exparticipante de Gran Hermano publicó un video en el que detalló las intervenciones y explicó que deberá volver al consultorio dentro de 15 días para completar el procedimiento.
La repercusión, sin embargo, estuvo lejos de ser la esperada: recibió numerosos comentarios negativos sobre su apariencia.
En las imágenes que compartió, la influencer explicó cuáles fueron los tratamientos que eligió y qué zonas decidió modificar. "Pasé por el consultorio del Dr. Fabri para hacerme bótox en la frente y alrededor de los ojos, y ácido hialurónico en los labios", explicó.
Además de mostrar el resultado, Catalina aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras al especialista que estuvo a cargo de los procedimientos. "Quiero destacar no solamente lo profesional que es y lo natural que quedan sus trabajos, sino también su calidad humana. Es un genio, súper copado y con una energía hermosa".
Las reacciones que recibió Catalina Gorostidi por sus tratamientos estéticos
La publicación no tardó en generar repercusiones y abrió un debate entre quienes siguen a la exparticipante del reality. Algunos usuarios cuestionaron su decisión de someterse a nuevos retoques y otros apuntaron directamente contra su aspecto físico.
Entre los mensajes negativos se destacó el de una internauta que escribió: "Más te tocás, más envejecés". También aparecieron comentarios que hicieron referencia a su peso y al resultado de los tratamientos.
En medio de las críticas, otros seguidores decidieron salir en defensa de Catalina y manifestaron su rechazo a los ataques que recibió. "¿Por qué la agreden tanto y a su vez la siguen?" y "Ay, Dios mío, déjenla ser feliz”, fueron algunas de las respuestas que dejaron en la publicación.
El profesional que realizó los procedimientos tampoco quedó al margen de la repercusión y se sumó a los comentarios con un mensaje dirigido a la influencer: "Cata, un placer atenderte y que te hayas ido feliz".
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