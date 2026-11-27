Entre los mensajes negativos se destacó el de una internauta que escribió: "Más te tocás, más envejecés". También aparecieron comentarios que hicieron referencia a su peso y al resultado de los tratamientos.

En medio de las críticas, otros seguidores decidieron salir en defensa de Catalina y manifestaron su rechazo a los ataques que recibió. "¿Por qué la agreden tanto y a su vez la siguen?" y "Ay, Dios mío, déjenla ser feliz”, fueron algunas de las respuestas que dejaron en la publicación.

El profesional que realizó los procedimientos tampoco quedó al margen de la repercusión y se sumó a los comentarios con un mensaje dirigido a la influencer: "Cata, un placer atenderte y que te hayas ido feliz".