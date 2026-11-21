Desgarrador posteo de Maypi Delgado tras la muerte del padre de su hija: "India necesita una mamá fuerte"
Maypi Delgado, exparticipante de Gran Hermano, despidió en las últimas horas a su expareja y padre de India, su hijita. Se desconocen las causas del deceso.
Una noticia cargada de tristeza sacude al mundo del espectáculo y al entorno de Maypi Delgado. En las últimas horas se confirmó la muerte de Matías Ricciardelli, quien fue pareja de la modelo y es el padre de su hija India. El deceso se produjo el pasado martes 17 de noviembre y generó una profunda conmoción entre sus allegados y seguidores.
La información fue dada a conocer inicialmente por la periodista Marcia "Pochi" Frisciotti a través de su cuenta de Instagram, Gossipeame. Ante las reiteradas consultas de los usuarios sobre qué había ocurrido, la panelista confirmó el fallecimiento pero evitó brindar precisiones sobre los motivos del deceso, describiendo las circunstancias como "profundamente dolorosas y delicadas" y remarcando que prefería no profundizar en los detalles por respeto a los seres queridos.
Desgarrador posteo de Maypi Delgado tras la muerte del padre de su hija: "India necesita una mamá fuerte"
Luego de varios días de absoluto hermetismo, la propia Maypi Delgado decidió expresarse públicamente mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram (@maypidelgadosi), con un texto breve en letras blancas sobre un fondo completamente negro.
En la publicación, la modelo explicó su decisión de mantenerse alejada de los mensajes y apeló a la empatía de todos: "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y por favor les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general", expresó.
Con esas palabras, Delgado dejó en claro que su prioridad absoluta en este difícil trance es acompañar y sostener emocionalmente a su pequeña hija, al tiempo que solicitó cautela y resguardo para todo el círculo íntimo de Ricciardelli en medio del duelo.
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