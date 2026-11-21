La información fue dada a conocer inicialmente por la periodista Marcia "Pochi" Frisciotti a través de su cuenta de Instagram, Gossipeame. Ante las reiteradas consultas de los usuarios sobre qué había ocurrido, la panelista confirmó el fallecimiento pero evitó brindar precisiones sobre los motivos del deceso, describiendo las circunstancias como "profundamente dolorosas y delicadas" y remarcando que prefería no profundizar en los detalles por respeto a los seres queridos.