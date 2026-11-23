Por su parte, Juan Martín buscó convencerla apelando a su vínculo dentro del juego y a la promesa de mostrarle algo. “Vení a la piscina conmigo. Es algo que te quiero decir. ¿Viste que siempre hago todo lo que vos querés? Desde el día uno estoy acá”, argumentó, además de insistir con un pedido de contacto físico que luego minimizó al sostener: “Nada más un beso en el cachete iba a ser”.