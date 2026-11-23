"No es no": indignación en redes sociales por una incómoda situación en Gran Hermano Uruguay
El tenso momento ocurrió entre Tai y Juan Martín, dos jugadores que se habían vinculado en la casa y que mantuvieron un incómodo ida y vuelta.
En un fragmento emitido en vivo por el ciclo —con la transmisión de Antel TV y el zócalo "Juan Martín no entiende que Tai no quiere"—, se expuso una discusión marcada por el desgaste y el reclamo de límites entre ambos participantes en Gran Hermano Uruguay, despertando críticas en redes sociales.
Mientras caminaban por el interior de la casa cerca del sector del living y la piscina, el cruce fue subiendo de tono ante la insistencia de él y el rechazo explícito de ella.
La negativa a ir a la piscina y la insistencia de Juanma en Gran Hermano Uruguay
Desde los primeros segundos del clip, Tai dejó en claro su intención de retirarse a descansar y rechazó la propuesta de acercarse al agua. “No. No quiero. Me voy a dormir, no quiero”, repitió, al tiempo que frenó la invitación de su compañero: “Venía a la piscina... no quiero, no quiero, no quiero”.
Por su parte, Juan Martín buscó convencerla apelando a su vínculo dentro del juego y a la promesa de mostrarle algo. “Vení a la piscina conmigo. Es algo que te quiero decir. ¿Viste que siempre hago todo lo que vos querés? Desde el día uno estoy acá”, argumentó, además de insistir con un pedido de contacto físico que luego minimizó al sostener: “Nada más un beso en el cachete iba a ser”.
El reclamo por la confianza y la voluntad que despertó críticas en redes sociales
La situación derivó en un reproche directo de Tai, quien cuestionó la actitud de Juan Martín y le advirtió sobre la pérdida de confianza. “No me gusta. No, no, no. Ya no puedo confiar en vos. ¿Por qué hacés eso? No me hagas eso... No me da gracia. No me mientas, no seas mentiroso”, le dijo mientras gesticulaba frente a él.
En el tramo final de la secuencia, la participante resumió su malestar apuntando a la falta de registro frente a su negativa: “En contra de mi voluntad y yo te digo que no”, remarcó, dejando en evidencia el choque de posturas dentro de la convivencia.
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