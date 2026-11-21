Maypi Delgado expresó su tristeza por la muerte del padre de su hija: "Veo fotos y lloro sin consuelo"
Maypi Delgado publicó imágenes de su embarazo, la llegada al mundo de India y recuerdos de la vida familiar que compartió con Matías Ricciardelli.
A través de una emotiva publicación en Instagram, Maypi Delgado recordó a Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija India, luego de su fallecimiento. La modelo compartió un álbum con fotografías de diferentes etapas de la vida que construyeron juntos, desde el embarazo hasta los primeros momentos de crianza de la pequeña.
Junto a las imágenes, escribió un mensaje en el que dejó en evidencia lo difícil que resulta atravesar este momento. “Qué difícil todo... De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale”, expresó al comienzo de su dedicatoria.
Además, contó qué le sucede cuando vuelve a mirar los registros de aquella etapa familiar: “Veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”.
El mensaje de Maypi Delgado sobre el vínculo de Matías Ricciardelli con su hija India
En su publicación, la exparticipante de Gran Hermano también hizo referencia al lugar que Ricciardelli ocupó en la vida de la nena y a los recuerdos que buscará transmitirle a medida que crezca.
“Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad, con tus chistes, con tu amor a India a tu forma sin juzgarte. Sé que la amaste y la amás y eso voy a enseñarle”, manifestó.
En otro pasaje, Maypi recordó cómo fue el acompañamiento de su expareja durante el nacimiento de India y el período posterior al parto. También hizo un repaso por las distintas etapas que atravesaron después de la separación, con momentos felices y otros más complicados.
“Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia... momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que por suerte son los menos”, escribió.
La difícil conversación que Maypi Delgado deberá tener con India
Uno de los fragmentos más sensibles del mensaje estuvo relacionado con el momento en que tendrá que explicarle a su hija que su papá falleció. La modelo reconoció que todavía no encuentra la fortaleza necesaria para afrontar esa conversación y que necesita tiempo para prepararse.
“En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano... por ahora no puedo...necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene. Se que siempre vas a estar para ella...hoy solo digo gracias".
De esta manera, Delgado eligió compartir públicamente parte de su duelo y conservar, a través de las fotografías y las palabras, los recuerdos de la historia familiar que compartió con Ricciardelli.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario