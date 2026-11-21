En otro pasaje, Maypi recordó cómo fue el acompañamiento de su expareja durante el nacimiento de India y el período posterior al parto. También hizo un repaso por las distintas etapas que atravesaron después de la separación, con momentos felices y otros más complicados.

“Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia... momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que por suerte son los menos”, escribió.

La difícil conversación que Maypi Delgado deberá tener con India

Uno de los fragmentos más sensibles del mensaje estuvo relacionado con el momento en que tendrá que explicarle a su hija que su papá falleció. La modelo reconoció que todavía no encuentra la fortaleza necesaria para afrontar esa conversación y que necesita tiempo para prepararse.

“En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano... por ahora no puedo...necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene. Se que siempre vas a estar para ella...hoy solo digo gracias".

De esta manera, Delgado eligió compartir públicamente parte de su duelo y conservar, a través de las fotografías y las palabras, los recuerdos de la historia familiar que compartió con Ricciardelli.