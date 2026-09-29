La ex Gran Hermano Denisse González volvió a ser internada y reveló que le realizarán más estudios
La exparticipante de Gran Hermano atraviesa nuevamente un momento delicado de salud y compartió un mensaje desde la clínica.
Denisse González atraviesa nuevamente un momento de preocupación por su salud. La exparticipante de Gran Hermano confirmó que debió ser internada por tercera vez a raíz del cuadro que enfrenta desde hace varios meses y contó que los médicos continuarán realizando estudios para intentar determinar qué sucede con sus plaquetas.
Desde la clínica, la influencer compartió ágenes de esta nueva internación y decidió contarles a sus seguidores cómo continúa el proceso. A través de sus redes sociales, explicó que los últimos controles no arrojaron el resultado esperado y adelantó cuál será el próximo procedimiento al que deberá someterse.
“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, escribió Denisse al comunicar la noticia.
Denisse González continúa buscando respuestas
En los últimos meses, la joven atravesó distintas instancias médicas mientras los especialistas intentan encontrar la causa de la baja en sus plaquetas y determinar cuál es el tratamiento adecuado para su cuadro.
Frente a esta nueva internación, Denisse dejó en claro que el proceso todavía continúa y que deberán seguir evaluando distintas alternativas. “Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”, explicó.
A pesar de la preocupación que genera volver a atravesar una internación, la influencer también buscó transmitir tranquilidad y aseguró que espera regresar pronto a su casa para continuar con su vida cotidiana. “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”, expresó.
El apoyo incondicional de Bautista Mascia a Denisse González
Una vez más, Bautista Mascia se encuentra cerca de Denisse durante este momento. La pareja se conoció durante su participación en el reality de Telefe y, desde entonces, construyó una relación que se mantuvo a lo largo de los distintos desafíos que atravesaron juntos.
Al ver la publicación que Denisse realizó desde la clínica, el cantante no tardó en dejarle un mensaje en los comentarios. Con pocas palabras, volvió a dejar en claro que seguirá acompañándola durante el proceso. “Las veces que sea necesario”, escribió Bautista.
La respuesta rápidamente recibió cientos de "me gusta" y se sumó a las distintas muestras de apoyo que Mascia tuvo con su pareja durante los últimos meses, especialmente en los momentos en los que Denisse debió atravesar internaciones y tratamientos.
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