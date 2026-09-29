La ex Gran Hermano Denisse González volvió a ser internada y reveló que le realizarán más estudios

A pesar de la preocupación que genera volver a atravesar una internación, la influencer también buscó transmitir tranquilidad y aseguró que espera regresar pronto a su casa para continuar con su vida cotidiana. “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”, expresó.

El apoyo incondicional de Bautista Mascia a Denisse González

Una vez más, Bautista Mascia se encuentra cerca de Denisse durante este momento. La pareja se conoció durante su participación en el reality de Telefe y, desde entonces, construyó una relación que se mantuvo a lo largo de los distintos desafíos que atravesaron juntos.

Al ver la publicación que Denisse realizó desde la clínica, el cantante no tardó en dejarle un mensaje en los comentarios. Con pocas palabras, volvió a dejar en claro que seguirá acompañándola durante el proceso. “Las veces que sea necesario”, escribió Bautista.

La respuesta rápidamente recibió cientos de "me gusta" y se sumó a las distintas muestras de apoyo que Mascia tuvo con su pareja durante los últimos meses, especialmente en los momentos en los que Denisse debió atravesar internaciones y tratamientos.