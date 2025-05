Diego Moranzoni se defendió tras ser acusado de robar plata de una campaña: "Reglas del juego"

El periodista negó tajantemente haberse apropiado de los 250 mil pesos mencionados, afirmando: “Yo no me quedé con un peso de nadie. Jamás lo haría. No sé por qué me están haciendo esto. En realidad, sí lo sé, son las reglas del juego”. Además, explicó que la persona beneficiaria de la colecta “tiene la medicación de por vida”, remarcando que cumplió con su compromiso.

Sobre el impacto que tuvo la situación en su vínculo laboral, Moranzoni no ocultó su decepción con el canal: “Me sorprendió la decisión del canal, pero todo bien, el canal me chupa un huevo. Ellos seguirán con su vida, yo con la mía. ¿Podrían haberme bancado? Sí. O no. Yo tomé una decisión”. Sin embargo, fue claro al recalcar que no accionará legalmente contra nadie y que no hay nada oscuro detrás de lo ocurrido.

Para cerrar, Moranzoni hizo referencia al golpe económico que atraviesa tras quedarse sin trabajo: “Esto a mí me genera un daño económico grande porque me quedé sin laburo en un momento donde la cuestión está brava. Yo no soy millonario, ni mucho menos. Punto y aparte. Hoy hago mi programa de streaming, sigo con mi vida y punto. Y la gente que me consume hace 20 años, sabe perfectamente que no me quedé con un peso. Todo lo demás es una operación”.