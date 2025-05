Kennys Palacios explicó por qué Wanda Nara subió un video besando a Mauro Icardi

“Vi el video cuando ya estaba subido, pero no fue ella quien lo subió. Ya está. No lo subió ella en realidad, sino que lo reposteó y no nos dimos cuenta del final del video”, comentó el peluquero.

También el estilista reafirmó que el fin de semana, la conductora celebró la adquisición de su nueva casa en un exclusivo barrio de Nordelta: “Hubo festejo. Nos juntamos con amigos a cenar y celebramos la nueva casa. No sé si estará hecha mi habitación, se lo pedí”.

Por otro lado, el estilista también habló de la demanda por supuesta estafa que le hicieron a su amiga. “La chica, que me mande la órden de compra así reclamo a la persona que realmente corresponde. Wanda es la cara, la imágen y la dueña, pero hay 50 personas que trabajan en el detrás de la marca. Nunca me pasaron el ticket como para poder ayudarla”, dijo.

“Raro porque a mí me llegan mensajes de todo tipo, pero de ella nunca me llegó. Si hacés el reclamo de que no te llegó una compra, como mínimo mostrás el ticket”, cerró contundente.

Embed - KENNYS PALACIOS, SIN FILTRO: la denuncia a la tienda de Wanda Nara y volvió a la carga contra Angie

Wanda Nara enfrenta un nuevo revés judicial: la millonaria suma que deberá pagar

En medio de múltiples frentes legales, Wanda Nara enfrenta un nuevo contratiempo judicial que se suma al juicio de divorcio con Mauro Icardi, por el cual viajó recientemente a Italia.

Mientras la empresaria y conductora concentra su atención en ese frente legal en el exterior, en Argentina surgió otra complicación que vuelve a ponerla en el centro de la polémica. Según se informó en el programa Intrusos (América), Wanda fue condenada en un juicio laboral iniciado por una exempleada doméstica, resolución que la obliga a pagar una importante suma de dinero.

El fallo, dictado el viernes 23 de mayo, establece que el monto total debe abonarse en dos partes. La primera mitad debía ser saldada en un plazo de 48 horas tras la notificación oficial. Sin embargo, la mediática no cumplió con ese primer desembolso, lo que la colocó en una situación de incumplimiento legal.

Debido a esta falta, comenzaron a correr intereses diarios, lo que incrementa considerablemente el total de la deuda y podría derivar en nuevas acciones judiciales si no se regulariza la situación pronto.

"Wanda tenía que pagar 15 millones de pesos y no los pagó. Se le complicó y ahora deberá pagar intereses y costas", precisó Paula Varela, panelista del ciclo, al referirse al nuevo revés legal que enfrenta la empresaria.

