"The Last of Us": el enojo y la frustración no son buenos para atravesar una muerte cercana

El duelo es frustración, molestia, cansancio y enojo, mucho enojo, pero también comprensión. La muerte de Joel fue un evento traumático para una joven de apenas 19 años que está sola en el mundo y fue criada por él, pero la venganza es difícil que sea la solución, así como también resulta lo mismo en Abby (Kaitlyn Denver), quien es la verdadera culpable del trauma que tiene Ellie. Y no, no me voy a poner a hacer un análisis de cómo se debe afrontar una situación así, sino en lo que sí nos enseñan estos últimos dos episodios de la segunda temporada de "The Last of Us".

the last of us temporada 2

En la vida hay contratiempos a los que es difícil anteponerse o sentirse preparado, pero siempre hay una solución: las personas que nos rodean. Ellos son la clave, siempre que uno esté abierto a escuchar, para salir adelante y, si hay algo que rescatar de Ellie es que, más allá de que al principio está negada a no seguir con su plan, se da cuenta que puso en peligro a la familia que le queda. Tarde, pero seguro, eso está claro. Porque la seguridad en el proceso del duelo no está en estadío constante, sino que va cambiando y adaptándose al sentir de cada día y el sentir de Ellie, más allá del dolor, está en la ira de ese trauma que padeció al ver morir así a su única tribu, tal y como ella lo llama.

En definitiva, la segunda temporada de "The last of Us" marca un camino diferente al que conocimos en la primera parte. Si bien el último episodio se desenvuelve a fuego lento, la clave está en la comprensión de cada sentir de la protagonista, por lo que todo termina saliéndose por la borda recién en los últimos minutos dejando así una eterna esper a la tercera temporada.

Los secretos ocultos del final de la temporada 2 de "The Last of Us"

Si bien hablar de esto me parece, quizás, un poco adelantado, realmente creo que el último episodio nos dejó algunas claves para darnos cuenta lo que puede llegar a venir en la próxima temporada.

1. La ausencia de Pedro Pascal

Aunque duele, hay que admitir que ya es casi imposible volver a ver a Pedro Pascal en la piel de Joel. Los últimos episodios fueron un plus con el excelente uso de los flashbacks haciendo así una despedida fugaz, pero revivirlo para la tercera temporada ya es casi imposible.

2. La posible ausencia de Bella Ramsey

En el último episodio, el encuentro entre Abby y Ellie no termina del todo bien, en especial para el personaje de Bella Ramsey. Por eso es probable que su personaje corra el mismo destino que el de Pedro Pascal.

3. ¿Abby es la nueva protagonista?

Lo cierto es que el final de la segunda temporada nos muestra un fragmento en la vida de Abby sin explicar qué sucedió con Ellie dando así a entender que el foco de la tercera temporada podría estar solamente puesto en ella y en su historia.