Diego Poggi destrozó a Rodrigo Lussich tras difundir una supuesta fake news: "Tenés una vida de mierda"

"Lo que deben hacer los periodistas primero es llamar y chequear, preguntarle a los protagonistas, hoy llamé a Rodrigo por me cortó el teléfono. Siempre se ponen de víctimas", agregó el periodista. Y luego adelantó que va a iniciar acciones legales. "No pueden decir cualquier cosa. Laburá, llamamé. Hace un par de años me escribías para levantarme y tirarme onda. Muy mediocre laburar de lo que laburan de ustedes. Tenes una vida de mierda Rodrigo Lussich ", cerró Poggi.

poggi lussich vida de mierda

El joven con el que vincularon a Poggi es Bati Larrivey, que no tardó en salir a defenderse. “Diego es re buena onda, lo conocí en Telefe después lo conocí más en ‘All access’ y la verdad es que es re respetuoso, me parece que el rumor este sale una vez que ven a Poggi en ‘El debate’ después de que haya estado Cata (Gorostidi), y ahí el fandom de Furia (Scaglione) inventó este rumor”, se justificó al aire de Gossip.

Sin embargo, el exjugador no esquivó los piropos que recibió de parte del conductor de streaming: “Me parece lindo pero estamos los dos en pareja, es un invento de alguien de en Twitter, además es lo que dicen, ponele que yo fuese a engañar a mi novio no lo haría en Telefe, tengo casa, hay un millón de lugares, pero no lo haría en Telefe, decí ‘Los vieron saliendo de un telo’, pero no”.