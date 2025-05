Rodrigo Lussich le respondió sin filtro a Diego Poggi: "Algunas consideraciones sobre este forro..."

"Algunas consideraciones sobre este forro: 1) Hago una sección en Intrusos que se llama Escandalones (hace 6 años la hago) que, en tono humorístico, entre otras cosas, levanta posteos de redes sobre farándula. No es que me senté y dije “tengo una primicia, este muchacho fue infiel bla bla…” (pudo ser así, pero no fue el caso). En ese contexto puse una serie de posteos que contaban una supuesta infidelidad suya. En todo caso el error fue haberme hecho eco de lo que -él dice- no es cierto", comenzó indicando el reconocido periodista.

Diego Poggi Rodrigo Lussich

Y siguió: "2) Después me tuve que fumar que me insulte primero por teléfono (le corté porque a mí no me grita ni mi viejo) y después en audios de Whatsapp (que conservo). 3) Le dije que hoy le iba a pedir disculpas al aire por haberme hecho eco -en todo caso- de un tweet fake -según él-, pero le tomo su versión, no hay problema".

"4) Pero eso no lo conformaba; quería que yo diga que mentí, que le arruiné la vida prácticamente; me dijo que soy una mierda, me amenazó y varias barbaridades más. Tras lo cual lo bloqueé por insoportable. 5) Al no poder hablar conmigo le siguió rompiendo las pelotas a Pallares, nos hizo llamar por la gente de Telefe para que lo “cuidemos”, siguió amenazando con juicios y que iba a “ir a Lam” (jajajaja) a defenestrarme", reveló.

Seguidamente, Rodrigo indicó que "nadie" pretendía arruinarle la vida al "falso picante", en referencia al locutor. "Levanté de las redes algo bastante puntual que ya estaba publicado en portales y rodaba hace días", se excusó.

Además, manifestó que "este pánfilo sin calle" lo acusa de "habérmelo querido “levantar y tirarle onda (hace como 8 años) como si fuera un delito". En este sentido, contó: "Estaba soltero, era un día de semana, estaba al pedo, el pibe está bueno (como miles) y tiré un fuego a ver si picaba y me alegraba un rato de tedio. Obviamente no sabía que era tan pelotudo en ese momento", aclaró.

Tras advertir que él también recurriría a la Justicia como Poggi prometió hacer, Lussich declaró: "Lo de que tengo una 'vida de mierda' estaría por verse. Él no me conoce para concluir eso con tanta determinación. Ni yo a él. Pero viéndolo agazapado detrás de los vidrios de la casa de Gran Hermano susurrando como si la casa de GH fuese el Pentágono y no un mono ambiente con dos cámaras, dejo aquí expresadas mis dudas sobre la suya", expresó.

Entre otras cosas, lanzó: "Te recomiendo ser más prolijo y menos puto malo. Pelea de putos siempre garpa. Y no está pasando nada, menos aún un feriado. Aprovechen".

Finalmente, disparó: "Cuando te baje la espuma, chihuaha de goma, analizá ese descargo pedorro que hiciste sobre mi. Verás que estás haciendo conmigo lo mismo que denunciás que hice con vos. Me estás calumniando, hablando de mi vida privada y buscás revancha en espejo. Quizás al final sos más mierda que yo, quien te dice…".

El descargo completo de Rodrigo Lussich

