luciana salazar
Dolor de los famosos por Agostina Vega e indignación con el fiscal: "Medalla al perro. Dejame de joder"
Claudio Barrelier es el único imputado en la causa por el asesinato de la menor de 14 años. Así reaccionaron los famosos al triste desenlace del caso.
La confirmación del femicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo sin vida fue localizado este sábado en un terreno baldío de la periferia cordobesa, desató una profunda herida en el entramado social del país. El avance de la causa penal, que mantiene tras las rejas a Claudio Barrelier como el único sospechoso por haber estado presente en el predio del hallazgo, motivó a que numerosas figuras del ambiente artístico se solidarizaran con los allegados de la víctima de apenas 14 años.
La crudeza del caso impulsó un repudio unánime en las redes sociales, transformándose en un enérgico reclamo colectivo de cara a las próximas movilizaciones populares.
Una de las actrices que alzó la voz de inmediato para exigir el esclarecimiento del hecho fue Luciana Salazar. Manifestando su absoluta consternación ante las características del episodio criminal, la modelo recurrió a sus redes sociales y plasmó de forma sintética: "Todo un horror. Pobre niña".
En paralelo, Dolores Fonzi apeló a las historias de su cuenta de Instagram para amplificar el mensaje de la agrupación @niunamenos. La publicación compartida, diseñada sobre un fondo negro, visibilizó una proclama urgente ante la seguidilla de crímenes de género: "Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos. ¡Este 3J nos vemos en las calles!".
La ola de reacciones también sumó el compromiso de Lali Espósito, quien replicó un contenido confeccionado por el canal digital @gelatina. La cantante difundió la fotografía de la menor acompañada por una categórica consigna: "Fue hallada sin vida. Justicia por Agostina", evidenciando su total acompañamiento ante una problemática de violencia machista que mantiene en vilo a la opinión pública nacional.
Por otra parte, la atmósfera social sumó nuevos capítulos de tensión a raíz de los incidentes desatados durante las protestas callejeras en reclamo de respuestas institucionales. Georgina Barbarossa abordó la problemática difundiendo capturas de pantalla de las transmisiones televisivas bajo el rótulo de "Represión policial en la marcha por Agostina".
En el material audiovisual compartido se apreciaba una placa informativa con la etiqueta de "URGENTE" junto con el testimonio en vivo de los cronistas: "Bueno, están lanzando balas de goma, están tirando piedras". Al contemplar estas secuencias de violencia institucional, la conductora de la señal Telefe canalizó su furia volcando sus propias líneas de texto sobre la pantalla: "Cuántas AGOSTINAS más??? Las mujeres marchan y las reprimen? BASTA BASTA".
La animadora matutina, además, no ocultó su malestar con el desempeño del fiscal a cargo de las directrices judiciales, Raúl Garzón, quien en un pasaje de su diálogo con los medios de comunicación ensayó una controvertida defensa de su labor al afirmar de manera textual: "no hacemos autocrítica". Frente a esta postura corporativa, Barbarossa arremetió con un descargo fulminante en mayúsculas: "VERGUENZA!!!!!!!! IN CRE I BLE y JUSTICIA PARA AGOSTINA".
En idéntica sintonía, la actriz Verónica Llinás reaccionó con fastidio y sarcasmo al procesar los argumentos esgrimidos por el funcionario del Ministerio Público durante la rueda de prensa. Concentrando sus críticas en el énfasis que la autoridad judicial le dedicó al desempeño del equipo de rastreo de animales en detrimento de la contención humana, la comediante ironizó con dureza: "Una medalla al perro. Dejame de joder….".
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