Dolor de los famosos por Agostina Vega e indignación con el fiscal: "Medalla al perro. Dejame de joder"

La ola de reacciones también sumó el compromiso de Lali Espósito, quien replicó un contenido confeccionado por el canal digital @gelatina. La cantante difundió la fotografía de la menor acompañada por una categórica consigna: "Fue hallada sin vida. Justicia por Agostina", evidenciando su total acompañamiento ante una problemática de violencia machista que mantiene en vilo a la opinión pública nacional.

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Por otra parte, la atmósfera social sumó nuevos capítulos de tensión a raíz de los incidentes desatados durante las protestas callejeras en reclamo de respuestas institucionales. Georgina Barbarossa abordó la problemática difundiendo capturas de pantalla de las transmisiones televisivas bajo el rótulo de "Represión policial en la marcha por Agostina".

En el material audiovisual compartido se apreciaba una placa informativa con la etiqueta de "URGENTE" junto con el testimonio en vivo de los cronistas: "Bueno, están lanzando balas de goma, están tirando piedras". Al contemplar estas secuencias de violencia institucional, la conductora de la señal Telefe canalizó su furia volcando sus propias líneas de texto sobre la pantalla: "Cuántas AGOSTINAS más??? Las mujeres marchan y las reprimen? BASTA BASTA".

La animadora matutina, además, no ocultó su malestar con el desempeño del fiscal a cargo de las directrices judiciales, Raúl Garzón, quien en un pasaje de su diálogo con los medios de comunicación ensayó una controvertida defensa de su labor al afirmar de manera textual: "no hacemos autocrítica". Frente a esta postura corporativa, Barbarossa arremetió con un descargo fulminante en mayúsculas: "VERGUENZA!!!!!!!! IN CRE I BLE y JUSTICIA PARA AGOSTINA".

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En idéntica sintonía, la actriz Verónica Llinás reaccionó con fastidio y sarcasmo al procesar los argumentos esgrimidos por el funcionario del Ministerio Público durante la rueda de prensa. Concentrando sus críticas en el énfasis que la autoridad judicial le dedicó al desempeño del equipo de rastreo de animales en detrimento de la contención humana, la comediante ironizó con dureza: "Una medalla al perro. Dejame de joder….".