Crimen de Agostina Vega: la principal hipótesis que manejan los investigadores
Los restos de Agostina Vega (14) fueron hallados este sábado en un descampado. Fue detenido Claudio Barrelier, el último que la vio con vida.
Este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, y por el caso está detenido Claudio Barrelier, quien en varias indagatorias modificó su versión de los hechos.
Según los primeros trascendidos, los restos de la nena se encontraban en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la capital de la provincia mediterránea, dentro un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el detenido sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo que había pedido prestado.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido. Aunque se desconoce el móvil, la Justicia apunta a la relación entre el detenido y Melisa Heredia, madre de la víctima.
También señalaron se trabajan distintas hipótesis a fin de reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer quién sería el responsable del crimen, aunque por el momento todas las sospechas apuntan a Barrelier, un allegado a la madre de la víctima.
Cómo ocurrieron los hechos en torno al crimen de Agostina Vega
A priori, se sabe que el sábado 23 de mayo Agostina bajó de un remís en la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en barrio Cofico, donde la esperaba Barrelier, quien pagó el viaje, y luego caminó junto a él durante algunas cuadras, según declaró el remisero.
Agostina fue captada por una cámara de seguridad ingresando a una casa ubicada en Juan del Campillo al 800, a dos cuadras del lugar donde la dejó el remís y donde vive el único detenido hasta el momento, lugar del que nunca volvió a salir con vida.
Los investigadores suponen que la menor fue engañada por el sospechoso para encontrarse con él, a quien conocía porque mantenía o había mantenido una relación con la madre y convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. Ahora se intenta establecer si Agostina sufrió un ataque sexual antes de ser asesinada.
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