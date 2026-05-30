El abogado de la mamá de Agostina Vega aseguró que Melisa aún no sabe que su hija fue hallada sin vida

Seguidamente, reveló que Melisa aún desconoce el desenlace de su hija: "Todavía, todavía la noticia oficial no la conoce. Todavía no sabe que Agostina está muerta a esta hora. Obviamente que cuando los galenos indiquen el momento oportuno y en la medida en que no implica una situación de riesgo se le va a ir adecuadamente con la asistencia de los terapeutas, los psicólogos, informando progresivamente de qué es lo que pasó con esta niña luego de 6 días y 23 horas de agonía, de incertidumbre, de desesperación".