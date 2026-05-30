El abogado de la mamá de Agostina Vega aseguró que Melisa aún no sabe que su hija fue hallada sin vida
El letrado fue entrevistado en televisión y aportó detalles sobre el delicado estado de salud de la madre de Agostina Vega, encontrada muerta este sábado.
El hallazgo sin vida de Agostina Vega sacuda a todo Córdoba y al país entero: la adolescente de 14 años era intensamente buscada desde la noche del pasado sábado 23, luego de que su mamá perdiera su rastro pasadas las 22:00 horas. Tras lo ocurrido, el abogado que representa a Melisa Heredia habló en televisión.
En una entrevista a la señal TN, Carlos Nayi reveló que la mamá de Agostina aún no sabe que su hija fue hallada sin vida. La razón del desconocimiento es que la mujer se encuentra en terapia intensiva, con un "cuadro de deshidratación severo".
"Ella está en terapia intensiva, en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, con un cuadro de deshidratación severo, hipertensión y algunas complicaciones orgánicas. Su situación es muy complicada", comenzó indicando el letrado.
Seguidamente, reveló que Melisa aún desconoce el desenlace de su hija: "Todavía, todavía la noticia oficial no la conoce. Todavía no sabe que Agostina está muerta a esta hora. Obviamente que cuando los galenos indiquen el momento oportuno y en la medida en que no implica una situación de riesgo se le va a ir adecuadamente con la asistencia de los terapeutas, los psicólogos, informando progresivamente de qué es lo que pasó con esta niña luego de 6 días y 23 horas de agonía, de incertidumbre, de desesperación".
Bronca y dolor: así reaccionó la familia de Agostina Vega al enterarse que fue hallada sin vida
Antes de las 18 de este sábado, la familia se enteró lo que ya se venía presumiendo como el escenario final: Agostina fue asesinada. Tras la dolorosa noticia, familiares y allegados reaccionaron con bronca y llanto, fustigando a las autoridades y asegurando que se tardaron demasiado en actuar.
Franco Heredia, hermano de la madre de la menor, reaccionó con furia y dijo: "Vamos a romper todo", visiblemente afectado por el crimen de su sobrina.
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