Qué pasó con Agostina Vega: dónde la encontraron, cómo murió, resultado de la autopsia
La noticia del crimen de Agostina Vega conmociona a toda Córdoba. Dónde encontraron a la adolescente, los detalles del caso y el avance de la autopsia.
El trágico desenlace de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, generó una profunda conmoción nacional. Tras una semana de incertidumbre y la activación del Alerta Sofía, las autoridades confirmaron el hallazgo de la menor y avanzan con la investigación.
Qué pasó con Agostina Vega: el caso de la nena desaparecida en Córdoba
Para entender qué pasó con Agostina, la Justicia reconstruye los pasos de la joven vista por última vez el sábado 23 de mayo. Ante la desesperación familiar, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía. Durante días, las noticias mantuvieron en vilo a toda la comunidad de Córdoba, hasta llegar al peor final.
IMPORTANTE: Muerte de Agostina Vega EN VIVO: minuto a minuto, dónde estaba el cuerpo, cómo murió la adolescente de 14 años
Dónde la encontraron y el operativo en Ampliación Ferreyra
La dolorosa confirmación sobre dónde encontraron a Agostina se dio este fin de semana. Efectivos policiales encontraron muerta a Agostina en un terreno baldío de Ampliación Ferreyra. Vecinos de la zona declararon que los perros ladraron intensamente cerca de una chanchería, sitio al que habría ingresado un Ford Ka negro. Tras estos indicios, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: apareció Agostina sin vida.
Claudio Barrelier, el detenido en el caso Agostina Córdoba
El foco de la fiscalía recae sobre Claudio Barrelier, de 33 años, un allegado a la madre de la víctima. Las últimas noticias de Agostina Vega detallan que este hombre le pagó un remís hasta barrio Cofico y una cámara de seguridad los grabó caminando juntos. Actualmente, es el principal sospechoso y el único detenido en el caso Agostina en Córdoba.
Cómo murió y el resultado de la autopsia de la chica desaparecida en Córdoba
La principal prioridad de los investigadores es determinar con exactitud cómo murió la adolescente. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial donde se espera que el resultado de la autopsia brinde certezas científicas sobre la mecánica de la muerte. Las pericias buscarán establecer la data del fallecimiento para esclarecer este atroz femicidio de la chica desaparecida en Córdoba.
Últimas noticias: la cobertura en C5N
Las noticias de hoy están atravesadas por el dolor de familiares y vecinos que quemaron gomas exigiendo justicia. El minuto a minuto del caso Agostina Córdoba monopolizó la pantalla y los portales: desde la transmisión de C5N en vivo, hasta las crónicas en Minutouno. Frente a un país conmocionado, las últimas noticias aguardan la palabra oficial que logre explicar, finalmente, qué pasó con Agostina Vega.
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