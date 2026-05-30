Qué pasó con Agostina Vega: dónde la encontraron, cómo murió, resultado de la autopsia

Cómo murió y el resultado de la autopsia de la chica desaparecida en Córdoba

La principal prioridad de los investigadores es determinar con exactitud cómo murió la adolescente. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial donde se espera que el resultado de la autopsia brinde certezas científicas sobre la mecánica de la muerte. Las pericias buscarán establecer la data del fallecimiento para esclarecer este atroz femicidio de la chica desaparecida en Córdoba.

Últimas noticias: la cobertura en C5N

Embed - C5N EN VIVO | Toda la información en un solo lugar | Seguí la transmisión las 24 horas

Las noticias de hoy están atravesadas por el dolor de familiares y vecinos que quemaron gomas exigiendo justicia. El minuto a minuto del caso Agostina Córdoba monopolizó la pantalla y los portales: desde la transmisión de C5N en vivo, hasta las crónicas en Minutouno. Frente a un país conmocionado, las últimas noticias aguardan la palabra oficial que logre explicar, finalmente, qué pasó con Agostina Vega.