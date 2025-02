Dramático testimonio de Emily de Love Is Blind: "El único objetivo de Santiago era matarme"

Con la voz quebrada, relató la angustia de esos minutos: “Creo que en ese momento no pensaba en nada, solo en hacerme daño. Yo le rogaba que parara y no lo hacía. Me cubría la boca mientras me ahorcaba, impidiéndome respirar. Me faltaba el aire. Lo único que pude hacer fue morderlo para gritar por ayuda. Creo que, por miedo a que alguien entrara y lo descubriera lastimándome, frenó. Si yo no peleaba por mi vida, él no iba a detenerse”.

emily ceco

Luego de ver un video en el que se observa una situación violenta entre la pareja dentro del reality, el periodista Nacho Otero le preguntó: “Algunas de estas cosas pasaron durante el programa. ¿Había algún tipo de intervención o todo quedaba entre ustedes? ¿Se metía algún productor?”. Emily fue contundente: “No, todo quedaba entre nosotros. En ese momento no me daba cuenta, pero lo peor vino después, cuando nos quedamos solos. Ahí empezó a mostrar su verdadera cara”.

La joven también contó cómo la violencia fue escalando: “Cuando nos fuimos a vivir juntos, le decía lo que no me gustaba y él respondía ‘las voy a cambiar, mi amor’. Pero cada vez era peor. No cambiaba nada. Los agarrones de brazo eran cada vez más frecuentes. Los gritos, insultos y enojos eran casi diarios. Se enojaba por cualquier cosa”.