Cuarta Marcha Federal Universitaria EN VIVO: el minuto a minuto de la multitudinaria convocatoria

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La Libertad Avanza, en la previa a la Marcha Federal Universitaria: "Marcha opositora"

La Libertad Avanza emitió un comunicado oficial este martes en la previa a la movilización que llevan a cabo estudiantes y docentes, y sostuvo que se trata de “marcha política opositora” que intenta “instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas”.

“Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”, expusieron en un extenso comunicado.

En ese sentido, sostuvieron que “el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”.

“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, remarcaron desde La Libertad Avanza.

En contraposición, mencionaron que “durante la administración anterior se les transferían los fondos a las universidades hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual”. Por el contrario, “hoy esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, sostuvieron.

comunicado lla marcha

En tanto, apoyaron la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, así como también el reciente fallo que garantiza que la medida "seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento”, reiteraron y enfatizaron que “su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

En ese sentido, insistieron en que la administración del presidente Javier Milei “tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal”. En caso de que esto no suceda, "implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.