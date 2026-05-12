Almagro: detuvieron a un hombre que violó la perimetral e intentó matar a su expareja

intento femicidio almagro

La víctima logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en una pared de la vivienda. Toda la secuencia fue presenciada por la hija de cinco años que ambos tienen en común, un elemento que también quedó incorporado a la investigación judicial.

En medio del estado de shock, la mujer consiguió escapar de la casa y pedir ayuda en la vía pública y los vecinos alertaron a efectivos policiales, que acudieron rápidamente al lugar y lograron reducir y detener al agresor.

La causa quedó a cargo del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, integrante de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, quien desde un primer momento impulsó la investigación bajo la calificación de tentativa de femicidio agravado.

Posteriormente, el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras continúa la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima recibe asistencia psicológica y acompañamiento especializado tras el violento episodio.