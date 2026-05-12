Almagro: detuvieron a un hombre que violó la perimetral e intentó matar a su expareja
“Si no sos mía, no sos de nadie”, le dijo el agresor a la víctima mientras la atacaba frente a la hija de ambos. Lo imputaron por tentativa de femicidio agravado.
Un hombre de 34 años fue detenido con prisión preventiva acusado de intentar asesinar a su expareja en un violento episodio ocurrido en el barrio porteño de Almagro. La Justicia lo imputó por amenazas, lesiones, desobediencia y femicidio en grado de tentativa doblemente agravado.
El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, donde el acusado se presentó pese a tener vigente una restricción de acercamiento por antecedentes de violencia de género. Según la investigación, llegó al domicilio con la excusa de celebrar el cumpleaños de la mujer, pero horas más tarde la situación derivó en un brutal ataque.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el agresor le exigió a la víctima que desbloqueara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a insultarla y golpearla en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro.
Durante la agresión, el acusado también intentó cortarle el pelo con una tijera y la amenazó de muerte: "Si no sos mía, no sos de nadie", le habría dicho, según consta en la causa judicial.
La violencia escaló aún más cuando el hombre tomó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros y se le abalanzó, mientras gritaba: "Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie".
La víctima logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en una pared de la vivienda. Toda la secuencia fue presenciada por la hija de cinco años que ambos tienen en común, un elemento que también quedó incorporado a la investigación judicial.
En medio del estado de shock, la mujer consiguió escapar de la casa y pedir ayuda en la vía pública y los vecinos alertaron a efectivos policiales, que acudieron rápidamente al lugar y lograron reducir y detener al agresor.
La causa quedó a cargo del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, integrante de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, quien desde un primer momento impulsó la investigación bajo la calificación de tentativa de femicidio agravado.
Posteriormente, el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras continúa la investigación.
Según informaron fuentes judiciales, la víctima recibe asistencia psicológica y acompañamiento especializado tras el violento episodio.
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