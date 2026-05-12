Santa Fe: descubrieron un túnel en un baño de la Cárcel de Piñero
El socavón fue descubierto dentro del pabellón de presos de alto perfil en la cárcel de Piñero. Investigan un posible plan de fuga.
Un túnel de aproximadamente 70 centímetros fue descubierto durante una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, en el sur de la provincia de Santa Fe. El socavón fue detectado dentro de uno de los baños de los patios externos del sector destinado a presos de alto perfil.
El hallazgo generó una inmediata intervención de las autoridades penitenciarias y el Gobierno de Santa Fe anunció sanciones, refuerzo de controles y nuevas medidas de seguridad.
El hecho fue confirmado por la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, quien explicó que el descubrimiento se produjo en el marco de controles de rutina realizados por agentes penitenciarios dentro de la cárcel.
Tras la detección del pozo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad intervino de forma inmediata y dispuso el cierre del lugar, la aplicación de sanciones y la apertura de una investigación interna.
En ese sentido, se ordenaron medidas internas junto con actuaciones investigativas para determinar cómo se produjo la excavación y si existía un posible plan de fuga dentro del penal ubicado en Piñero.
“A partir de la detección del socavón se dispuso el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, afirmó Coudannes en una conferencia de prensa realizada este martes.
Nuevos controles en cárceles de Santa Fe
La vocera también remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el Gobierno de Santa Fe. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que se reforzaron los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad dentro de los pabellones.
La funcionaria también remarcó que la combinación de controles sistemáticos, modernización de instalaciones y reformas legales realizadas por el gobierno provincial están orientadas a reforzar la seguridad penitenciaria y a prevenir este tipo de situaciones.
Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia para alojar detenidos vinculados a organizaciones criminales, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.
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