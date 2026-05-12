Santa Fe: descubrieron un túnel en un baño de la Cárcel de Piñero

En ese sentido, se ordenaron medidas internas junto con actuaciones investigativas para determinar cómo se produjo la excavación y si existía un posible plan de fuga dentro del penal ubicado en Piñero.

“A partir de la detección del socavón se dispuso el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, afirmó Coudannes en una conferencia de prensa realizada este martes.

Nuevos controles en cárceles de Santa Fe

Unidad Penitenciaria Nº11 carcel Piñero Santa Fe Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, provincia de Santa Fe

La vocera también remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el Gobierno de Santa Fe. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que se reforzaron los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad dentro de los pabellones.

La funcionaria también remarcó que la combinación de controles sistemáticos, modernización de instalaciones y reformas legales realizadas por el gobierno provincial están orientadas a reforzar la seguridad penitenciaria y a prevenir este tipo de situaciones.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia para alojar detenidos vinculados a organizaciones criminales, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.