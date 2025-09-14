Duki presentó el tráiler de su documental: cuándo se estrena
El reconocido cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar la fecha de lanzamiento de esta nueva producción.
La película documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, hecha en Argentina, se estrenará globalmente en Netflix el 2 de octubre. Dirigida por Alejandro Hartmann, repasa la carrera y la vida personal de DUKI, uno de los artistas musicales más representativos de su generación.
La producción recorre el camino de DUKI desde las batallas de freestyle en El Quinto Escalón, pasando por el desarrollo del trap en Argentina y su crecimiento internacional, hasta momentos clave de su vida personal y profesional. También muestra la formación de Modo Diablo y su papel dentro del movimiento urbano local. Incluye material inédito y acceso a momentos detrás de escena que permiten entender su recorrido y evolución como artista.
De qué se trata el documental de Duki
Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global. En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de DUKI y del movimiento que representa. ¿Quién es Mauro y quién es DUKI en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana.
Cierre de año a lo grande para el rey del Trap
Duki viene de realizar una residencia histórica de ocho funciones sold out en el Movistar Arena, a la que se sumaron dos fechas más en noviembre que se agotaron en cuestión de horas. Por eso, anunció una nueva función para el 17 de diciembre para despedir este exitoso año a lo grande y rodeado de todos sus fanáticos. En total, más de 120.000 personas ya asistieron a sus shows en Buenos Aires durante este 2025.
