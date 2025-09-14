Se conoció el video real del accidente de Thiago Medina

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

En las últimas horas, se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano 2022 que sufrió un grave accidente en moto en Moreno. Tras una cirugía de urgencia, permanece internado en terapia intensiva.

En el comunicado oficial, los médicos informaron: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

Además, agregaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

Desde el entorno familiar, Silvia -la mamá de Daniela Celis, expareja del joven-, detalló la magnitud de las lesiones: "Tiene de la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

Embed - THIAGO MEDINA FUE OPERADO DE URGENCIA TRAS EL ACCIDENTE QUE TUVO EN MOTO

Así quedó el auto contra el cual chocó Thiago Medina en Moreno: la imagen que se difundió

Tras el accidente que dejó a Thiago Medina en estado grave y alojado en terapia intensiva, este sábado se conocieron imágenes del auto que embistió su moto. El programa "Vivo el sábado" (A24), compartió el material y, además de informar sobre la operación de urgencia en la que a Medina le extirparon el bazo y el pedido de 25 donantes de sangre, dio detalles sobre la identidad del conductor involucrado.

"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años. Por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", indicaron como primer dato oficial del accidente.

Y detallaron: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".