Se conoció el video real del accidente de Thiago Medina
Durante el sábado circularon varios videos en redes que no eran del accidente del mediático. Pero ahora trascendieron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar del suceso.
El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es gravísimo tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez. En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.
El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Medina, circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez cuando embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.
El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Inmediatamente después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.
Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".
Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."
En las últimas horas, se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano 2022 que sufrió un grave accidente en moto en Moreno. Tras una cirugía de urgencia, permanece internado en terapia intensiva.
En el comunicado oficial, los médicos informaron: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.
Además, agregaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.
Desde el entorno familiar, Silvia -la mamá de Daniela Celis, expareja del joven-, detalló la magnitud de las lesiones: "Tiene de la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".
Así quedó el auto contra el cual chocó Thiago Medina en Moreno: la imagen que se difundió
Tras el accidente que dejó a Thiago Medina en estado grave y alojado en terapia intensiva, este sábado se conocieron imágenes del auto que embistió su moto. El programa "Vivo el sábado" (A24), compartió el material y, además de informar sobre la operación de urgencia en la que a Medina le extirparon el bazo y el pedido de 25 donantes de sangre, dio detalles sobre la identidad del conductor involucrado.
"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años. Por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", indicaron como primer dato oficial del accidente.
Y detallaron: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".
