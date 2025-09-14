Luis Ventura reveló datos preocupantes del estado de salud de Thiago Medina tras su accidente
El ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva y en estado crítico.
Continúa la conmoción por el accidente que sufrió Thiago Medina, que permanece internado en terapia intensiva en estado crítico, y Luis Ventura contó nuevos detalles de su estado de salud.
"Lo de Thiago es preocupante y dramático, su familia llora por él, en un momento donde le está peleando, palmo a palmo, la vida a la muerte. Tengo entendido que le tuvieron que sacar el bazo, tiene una fractura de clavícula y en el hospital están haciendo todo lo posible y tenemos esperanza", contó el conductos al abrir una nueva emisión de Secretos Verdaderos.
En esta línea, la periodista Nora Briozzo resaltó: "Lamentablemente tenemos que decir que el estado es muy grave. El último parte es mucho más preocupante: de la cuarta a la novena costilla las tiene rotas, el pulmón está perforado y tiene un drenaje por derrame de sangre, la clavícula está rota y el hígado perforado".
"La perforación del hígado y del pulmón es lo que más inquieta a la familia y a los médicos", sumó Cora Debarbieri.
Se conoció el video real del accidente de Thiago Medina
El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es gravísimo tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez. En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.
El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Medina, circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez cuando embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.
El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Inmediatamente después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.
Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".
