Luis Ventura reveló datos preocupantes del estado de salud de Thiago Medina tras su accidente

El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Medina, circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez cuando embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.

El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Inmediatamente después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto a las 19.50 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 pic.twitter.com/x1u1cL135J — Semanario Actualidad (@SemActualidad) September 14, 2025