Sorpresivo cambio del pronóstico de lluvias en Buenos Aires: el domingo será con tormentas en el AMBA
Las lluvias dirán presente en las próximas jornadas en el AMBA, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias para las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, que tuvo chaparrones dispersos y precipitaciones leves durante la noche de este sábado 13 de septiembre de 2025.
Pero las lluvias no se irán así nomás de la zona del AMBA y especialistas del tiempo sorprendieron al anunciar más jornadas con tormentas en la Capital Federal y sus alrededores.
Lluvias en el AMBA: el informe del tiempo
Según anuncia el organismo oficial, las lluvias seguirán diciendo presente en el inicio de este domingo 14 de septiembre de 2024, con chaparrones dispersos durante la madrugada, que se podrían extender a la mañana.
Pero las lluvias no serían solo en las primeras horas del día, también puede haber chaparrones en la noche del domingo y el sitio Meteored indica que hay probabilidades de precipitaciones en la madrugada y la mañana del lunes 15 de septiembre.
A partir de este lunes por la tarde mejorarán las condiciones del tiempo y habrá pleno sol en la Ciudad y el Conurbano, con temperaturas templadas que se mantendrán en la semana.
Alerta por lluvias el lunes
Este lunes la provincia de Entre Ríos estará bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
