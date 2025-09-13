Sorpresivo cambio del pronóstico de lluvias en Buenos Aires: el domingo será con tormentas en el AMBA

Pero las lluvias no serían solo en las primeras horas del día, también puede haber chaparrones en la noche del domingo y el sitio Meteored indica que hay probabilidades de precipitaciones en la madrugada y la mañana del lunes 15 de septiembre.

A partir de este lunes por la tarde mejorarán las condiciones del tiempo y habrá pleno sol en la Ciudad y el Conurbano, con temperaturas templadas que se mantendrán en la semana.

Alerta por lluvias el lunes

Este lunes la provincia de Entre Ríos estará bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

lluvia granizo ciclogenesis Lluvias y granizo en parte del país.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional