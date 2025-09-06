Duki tendrá su propio documental en Netflix: cómo se llamará y cuándo estrenará
La plataforma revelará el detrás de escena de sus shows más emblemáticos y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda.
Duki se consolidó como uno de los principales referentes de la música en Argentina y en el mundo, especialmente dentro del género urbano. En este marco, Netflix prepara un documental que recorrerá los momentos más importantes de su carrera y el camino que lo llevó a convertirse en un verdadero rockstar.
En las últimas horas, la plataforma compartió un adelanto en el que se muestra el seguimiento del artista durante su show en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, considerado uno de los más importantes de su trayectoria, además de un repaso por sus inicios en El Quinto Escalón.
En el avance publicado en las redes oficiales, se recrea una entrevista previa a aquel recital en España, cargada de emoción. También se suman imágenes de sus batallas de freestyle y de La Mansión, el lugar que compartió con Neo Pistea e Ysy A.
Aunque todavía no revelaron la fecha exacta de estreno, Netflix confirmó que "Rockstar: Duki desde el fin del mundo" estará disponible muy pronto.
¿Cuál fue el último proyecto de Duki?
El artista presentó recientemente su nuevo mixtape "5202", con canciones inéditas y colaboraciones especiales. Entre ellas, se encuentran “Golfista” y “No me alcanza”, dos temas que ya había adelantado a sus seguidores.
Tras el lanzamiento, que incluye feats con Clúster y Zell, Duki compartió fragmentos de las canciones y expresó en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por tantos años juntos diablas y diablos, por tantos sueños y metas cumplidas".
Luego agregó: "Casi 9 años despues acá seguimos, haciendo esto porque de verdad siento y sentí que era lo único en lo que era bueno, lo único que despertó magia en mi", y finalizó con un mensaje cargado de gratitud: "Gracias por permitirme vivir y seguir viviendo de esto 'el sueño del pibe'. gracias a los productores y los artistas que fueron parte de este proceso hermoso y gracias a mi equipo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario