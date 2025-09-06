Duki tendrá su propio documental en Netflix: cómo se llamará y cuándo estrenará

¿Cuál fue el último proyecto de Duki?

El artista presentó recientemente su nuevo mixtape "5202", con canciones inéditas y colaboraciones especiales. Entre ellas, se encuentran “Golfista” y “No me alcanza”, dos temas que ya había adelantado a sus seguidores.

Tras el lanzamiento, que incluye feats con Clúster y Zell, Duki compartió fragmentos de las canciones y expresó en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por tantos años juntos diablas y diablos, por tantos sueños y metas cumplidas".

Luego agregó: "Casi 9 años despues acá seguimos, haciendo esto porque de verdad siento y sentí que era lo único en lo que era bueno, lo único que despertó magia en mi", y finalizó con un mensaje cargado de gratitud: "Gracias por permitirme vivir y seguir viviendo de esto 'el sueño del pibe'. gracias a los productores y los artistas que fueron parte de este proceso hermoso y gracias a mi equipo".

Embed - 5202 - Duki (Álbum/Mixtape Completo)