El emotivo homenaje del hijo de Ernestina Pais tras la despedida de sus seres queridos
Benicio acompañó el último adiós a su mamá en Chacarita y luego compartió en redes sociales un mensaje íntimo para recordarla.
La despedida de Ernestina Pais estuvo marcada por la emoción y el profundo dolor de familiares y amigos, quienes se acercaron a Chacarita para darle el último adiós a la actriz y periodista, que falleció a los 54 años tras un accidente vial.
En medio de ese momento tan difícil, su hijo Benicio eligió recordarla desde un lugar íntimo y personal. A través de sus historias de Instagram, publicó una foto de Ernestina sonriendo, mirando a cámara, y la acompañó solamente con un emoji de corazón rojo.
El pequeño gesto conmovió a sus seguidores, ya que sin necesidad de demasiadas palabras logró transmitir el amor y el dolor por la pérdida de una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.
El mensaje de agradecimiento del hijo de Ernestina Pais
Horas después del velorio y el entierro, Benicio volvió a expresarse en redes sociales. Compartió una selfie y escribió: “Gracias a todos por los mensajes hermosos”.
El mensaje, breve pero significativo, fue una forma de agradecer el acompañamiento y las muestras de cariño que recibió durante una jornada atravesada por la tristeza.
El recuerdo de Ernestina quedó reflejado en el gesto de su hijo, quien eligió homenajearla desde el amor y mantener presente la imagen de una mujer que, para su familia, fue una figura llena de luz y alegría.
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