"Eso ya lo sé": Karina Milei interrumpió en vivo una entrevista telefónica de Javier Milei

karina milei

El llamativo episodio no solo descontracturó una jornada cargada de extrema tensión institucional por la salida de Manuel Adorni, sino que ratificó de manera explícita cómo se cocina el poder por estas horas en Olivos: con la mesa chica atenta a cada detalle y puliendo la transición ministerial incluso mientras el Presidente sale al aire en vivo.

Qué va a pasar con el puesto de Manuel Adorni en el directorio de YPF

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no alcanzó para desactivar los cuestionamientos de la oposición que reclaman que el exfuncionario también renuncie a su lugar en el directorio de YPF, al considerar que las investigaciones judiciales que enfrenta son incompatibles con la representación del Estado nacional en la petrolera.

El planteo tomó fuerza luego de que Adorni dejara el Gobierno en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Para la oposición, su alejamiento de la Casa Rosada no resuelve el problema mientras continúe ocupando un cargo en la empresa de mayoría estatal.

Además, uno de los principales cuestionamientos apunta a la remuneración que percibe como integrante del directorio de YPF, estimada en unos 15.000 dólares mensuales, cifra que volvió a quedar bajo la lupa tras su renuncia.