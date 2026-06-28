"Eso ya lo sé": Karina Milei interrumpió en vivo una entrevista telefónica de Javier Milei
El Presidente dialogaba con Luis Majul tras el anuncio de Diego Santilli como jefe de Gabinete, cuando su hermana irrumpió llamativamente en la comunicación.
Minutos después de sacudir el tablero político con la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei se comunicó telefónicamente con Luis Majul en la pantalla de LN+ para analizar el recambio de ministros, pero la transmisión se vio alterada por una inesperada interrupción familiar.
Como no podía ser de otra forma en el Gobierno libertario, la noche de definiciones políticas en el oficialismo dejó una perlita televisiva que se volvió viral de inmediato.
El mandatario se encontraba desarrollando un análisis sobre la situación de Manuel Adorni en YPF cuando el audio del aire captó nítidamente una voz de fondo en la habitación. Se trataba de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien le hizo un comentario al pasar sin percatarse de que el teléfono estaba abierto.
El cruce obligó al jefe de Estado a meter un freno de mano en su discurso y protagonizar un bizarro bache al aire.
"Sí, eso ya lo sé...", le contestó Milei a su hermana en un susurro, alejándose un segundo del micrófono. Acto seguido, para justificarse algo acorralado por el blooper doméstico, se defendió ante el conductor: "Se imaginará que estoy con Santilli y con mi hermana".
El llamativo episodio no solo descontracturó una jornada cargada de extrema tensión institucional por la salida de Manuel Adorni, sino que ratificó de manera explícita cómo se cocina el poder por estas horas en Olivos: con la mesa chica atenta a cada detalle y puliendo la transición ministerial incluso mientras el Presidente sale al aire en vivo.
Qué va a pasar con el puesto de Manuel Adorni en el directorio de YPF
La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no alcanzó para desactivar los cuestionamientos de la oposición que reclaman que el exfuncionario también renuncie a su lugar en el directorio de YPF, al considerar que las investigaciones judiciales que enfrenta son incompatibles con la representación del Estado nacional en la petrolera.
El planteo tomó fuerza luego de que Adorni dejara el Gobierno en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Para la oposición, su alejamiento de la Casa Rosada no resuelve el problema mientras continúe ocupando un cargo en la empresa de mayoría estatal.
Además, uno de los principales cuestionamientos apunta a la remuneración que percibe como integrante del directorio de YPF, estimada en unos 15.000 dólares mensuales, cifra que volvió a quedar bajo la lupa tras su renuncia.
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