Así reaccionó Federica Pais al enterarse de la muerte de su hermana Ernestina
La periodista estaba a punto de salir al aire de su programa cuando recibió la noticia de la muerte de su hermana y su reacción conmovió a todos. Los detalles.
La trágica muerte de Ernestina Pais, acontecida el pasado viernes 26 de junio, dejó en un estado de absoluto shock y consternación al ambiente del espectáculo. La querida conductora de televisión y radio, quien tenía 54 años, perdió la vida de forma instantánea luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro. El terrible accidente ferroviario caló hondo en su entorno más cercano, que debió afrontar la dolorosa noticia en medio de sus rutinas laborales.
En el exacto instante en que se produjo la desgracia, su hermana, la también conductora Federica Pais, se encontraba en las instalaciones de Canal 9. La periodista estaba cumpliendo con sus obligaciones profesionales diarias y se ponía a punto para salir al aire con la conducción de su ciclo de actualidad, sin imaginar el dramático escenario familiar que se estaba gestando a la distancia.
Al ser notificada de la tragedia que involucraba a Ernestina, la reacción de Federica fue inmediata y desesperada. La animadora decidió abandonar las dependencias de la emisora de televisión de manera urgente para reunirse con su círculo íntimo y brindar contención en este doloroso proceso, una secuencia que fue detallada por la conductora Susana Roccasalvo durante la última emisión del programa de espectáculos "Implacables".
"Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia“, relató Roccasalvo, a 24 horas del trágico accidente ferroviario que le costó la vida a Ernestina.
Aportando más datos a la dolorosa trastienda del canal, la panelista de espectáculos Lola Cordero expandió los detalles logísticos sobre el momento exacto en que la producción interrumpió la preparación de la periodista antes del inicio de la transmisión pautada.
"Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia“, amplió la panelista.
Para finalizar, la propia Cordero hizo hincapié en el desolador panorama afectivo que afronta el núcleo de la fallecida presentadora, poniendo el foco de atención sobre el integrante más joven del clan. "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar“, expresó la panelista con notable angustia, reflejando el operativo de resguardo emocional que se activó de forma inmediata tras el impacto de la pérdida.
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