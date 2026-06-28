Así reaccionó Federica Pais al enterarse de la muerte de su hermana Ernestina

"Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia“, amplió la panelista.

Para finalizar, la propia Cordero hizo hincapié en el desolador panorama afectivo que afronta el núcleo de la fallecida presentadora, poniendo el foco de atención sobre el integrante más joven del clan. "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar“, expresó la panelista con notable angustia, reflejando el operativo de resguardo emocional que se activó de forma inmediata tras el impacto de la pérdida.